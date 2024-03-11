Selectel запустил сервис «Готовое облако ‎1С»

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, запустил готовое облако «1С» — платформенный сервис, ориентированный на оптимизацию работы с приложениями «1С». Провайдер забирает на себя развертывание и администрирование инфраструктуры под «1С», обеспечивая высокую скорость работы и производительность сервиса. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Облако для «1С» включает в себя готовый к работе кластер серверов «1С», состоящий из сервера приложений «1С» и веб-сервера, а также кластер баз данных на основе СУБД PostgreSQL для «1С» последней версии. Технологически сервис развернут на мощностях облачной платформы Selectel — облачных серверов и баз данных, сетей и объектного хранилища S3.

Решение актуально для крупных предприятий, которые работают с системами «1С», а также аутсорс-разработчиков и администраторов систем «1С». Кроме того, платформа будет полезна командам, которые предлагают своим клиентам решения «1С» по модели SaaS (программное обеспечение как сервис) и оказывают консультационные услуги по работе с «1С» в формате франшизы.

Selectel берет на себя все этапы организации работы приложений «1С» «под ключ», предоставляя настроенную инфраструктуру, доступ к конфигурациям «1С» и информационной системе «1С:ИТС». При этом клиент может как закупить пользовательские и серверные лицензии через провайдера, так и использовать собственные.

«Готовое облако 1С» имеет встроенные механизмы масштабирования и резервного копирования, а также позволяет использовать индивидуальные настройки конфигураций и баз данных. Selectel обеспечивает безопасное хранение данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ.

«Многие компании ищут надежного партнера, которому можно передать на аутсорсинг задачи по управлению и обслуживанию систем «1С». Наш продукт значительно упрощает работу с ними, пользователю не приходится вникать в тонкости администрирования, — отметил Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel. — Запуск готового облака для «1С» обеспечивает компаниям все преимущества современной цифровой инфраструктуры. Мы стремимся предоставить клиентам не только инструмент для эффективной работы, но и максимально удобное обслуживание».

Облако «1С» работало в режиме бета-тестирования в течение 2023 г. За это время с функциональностью платформы ознакомились 145 компаний. В декабре 2023 г. Selectel стал технологическим партнером хакатона по разработке систем на «1С» «1Старт», организованном «Газпром ЦПС» в сотрудничестве с ITMO.HACK. В рамках мероприятия Selectel подобрал необходимую инфраструктуру и предоставил участникам виртуальные машины в облаке «1С».

Меруерт Нурышева, руководитель направления ITMO.HACK университета ИТМО: «ITMO.HACK — это связующее звено между компанией-партнером и самыми способными студентами России. Наши заказчики — это крупные компании с хорошей репутацией, желающие получить инновационные решения своих задач. В рамках хакатона «1С Старт» участникам было необходимо разработать прототип системы, позволяющей управлять учетными данными пользователей информационных систем на базе платформы «1С:Предприятие 8». Планируя хакатон по «1С», нам нужно было обеспечить участников необходимой инфраструктурой для выполнения поставленной задачи. Сотрудничество с Selectel позволило нам быстро подобрать необходимую инфраструктуру и предоставить участникам виртуальные машины в облаке «1С». Это значительно упростило процесс работы команд и позволило им более эффективно решать поставленные задачи. В итоге благодаря «Облаку 1С» мы смогли успешно провести хакатон и получить отличные результаты от участников, а также порадовать заказчика качественными решениями».

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Selectel — независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры. Предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от малого бизнеса до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 24 тыс. клиентов.