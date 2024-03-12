ELMA365 КЭДО представили в зимнем релизе новый портал

ELMA представили обновленную версию портала ELMA365 КЭДО для комплексной автоматизации кадрового документооборота.

На обновленном портале появилась возможность отслеживать запущенные заявки, задачи отдела и задачи, выполненные заместителями в период отсутствия сотрудника. Все документы сгруппированы в разрезе процесса, по кадровому событию. Добавлено приложение «Статусы». С помощью него на странице внешнего портала КЭДО сотрудники могут отслеживать все этапы обработки документов. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Кадровые процессы — это то, что сопровождает сотрудника на протяжении всего жизненного цикла в компании, и то, что бизнес автоматизирует в первую очередь в ходе цифровизации. В отличие от классического кадрового документооборота, ELMA365 КЭДО закрывает потребность не только в подписании типовых документов, но и дает возможность для комплексной автоматизации свыше 40 кадровых процессов: от приема нового сотрудника до оформления командировки или сверхурочной работы. Являясь частью Low-code платформы для автоматизации внутренних бизнес-процессов ELMA365, КЭДО может быть интегрирован с решениями для управления проектами, клиентским сервисом, СЭД, CRM.

«‎Мы непрерывно развиваем и улучшаем решение ELMA365 КЭДО, добавляя не только новые интеграции и процессы, но и адаптируя существующие под изменения законодательства, чтобы вы могли бесперебойно и легитимно работать с кадровыми документами без бумаги. Проведя аналитику текущих клиентов и собрав обратную связь, мы изменили основной интерфейс работы сотрудника — личный кабинет/портал. В обновленном решении мы учли основные сценарии использования решения не только сотрудниками, но и их руководителями, увеличили информативность при отслеживании заявлений, сгруппировали документы в разрезе кадровых событий и добавили возможность изменять избранные сервисы в своем личном кабинете», — сказал Роман Куршин, Product Owner ELMA365 КЭДО.

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ELMA — российская ИТ-компания, разработчик Low-code платформы для автоматизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервиса. Системные решения ELMA365 входят в топ-5 отраслевых рейтингов CNews. Компания имеет более 3500 клиентов и 230 партнеров в России и за рубежом, является резидентом информационного центра «Сколково» и поставщиком ИТ-решений единого реестра российского ПО.