Малые технологические компании могут получить до 1 млрд рублей по программе льготного кредитования

Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» распространена на малые технологические компании (МТК). При этом максимальная сумма заемных средств увеличена до 1 млрд рублей. Это первая внедренная мера финансовой поддержки для данной категории бизнеса. Для высокотехнологичных малых и средних предприятий сумма остается прежней – до 500 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

По поручению первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова соответствующие изменения подготовлены Минэкономразвития России совместно с «Корпорацией МСП». МТК, соответствующие условиям программы, уже могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через цифровую платформу МСП.РФ. Срок рассмотрения заявки – до 1,5 месяцев. Кредитование осуществляет «МСП Банк». Подробнее с требованиями к претендентам на получение статуса МТК можно ознакомиться в инструкции на сайте Минэкономразвития России.

По условиям программы ее участники могут привлекать средства по льготной ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Финансовую поддержку могут получить предприятия, использующие при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. В частности, на поддержку могут претендовать компании, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики и иными.

«Расширение мер поддержки малым технологическим компаниям отвечает задаче обеспечения технологического суверенитета страны и курсу на импортозамещение, обозначенного Президентом. Небольшим компаниям, выпускающим высокотехнологичную продукцию, льготные кредиты от государства на сумму до 1 млрд руб. позволят активнее реализовывать проекты, выходить на новый уровень развития и производства. Опираясь на эту меру поддержки, такие компании получат возможность стать национальными лидерами в своих отраслях. Заявки на участие в этой льготной программе кредитования принимаются в электронном виде через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

При этом для МТК не требуется проходить экспертизу и предоставлять документы для подтверждения инновационности. На данный момент 1700 компаниям уже присвоен статус МТК по результатам экспертизы или автоматически – на основании Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

«Чтобы получить эту меру господдержки, от компаний требуется соблюдение ряда критериев. Помимо соответствия приоритетным отраслям, они должны относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 млн руб. и ее среднегодовой прирост не менее 10%. Предприниматели должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. Также по данной программе кредиты продолжат предоставляться инновационным МСП», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

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Льготная программа кредитования в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» запущена в апреле 2022 г. как часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроект инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Его курирует первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов.

«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. «Корпорация МСП» оказывает также финансовую поддержку через «МСП Банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи «МСП Лизинг,» дочерней компании «Корпорации МСП», предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.