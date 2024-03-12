CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

«Микрон» принял 1917 промышленных туристов в 2023 году

В 2023 г. «Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», принял рекордное количество промышленных туристов — 1,917 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

«Больше половины наших гостей, 55% — это школьники и студенты технических вузов, которые приходят не только увидеть красивое и подержать свежеиспеченные чипы, но с конкретной целью выбрать профессию. Промышленным туристом ты можешь побывать в живой среде разных предприятий, задать любые вопросы и понять, чем и где интересно заняться. Специально для этих целей мы сделали авторские экскурсии «Ключ к профессии», их проводят ребята-инженеры, от первого лица рассказывают и показывают все в деталях. Планируем проводить теперь их регулярно каждый месяц», — сказала Ольга Пестерева, заместитель генерального директора по управлению коммуникациями АО «Микрон».

По сравнению с прошлым годом количество гостей «Микрона» выросло на 53%, действует 12 экскурсионных маршрутов.

Микрон входит в путеводитель «Все-на завод!» Минпромторга России и Агентства стратегических инициатив (АСИ), где представлены лучшие объекты промышленного туризма из 39 регионов.

В январе на «Микроне» открылись два новых авторских маршрута «Ключ к профессии» по конкретным инженерным специальностям, записаться здесь.

***

«Путь инженера» — профориентационный ресурс для тех, кто выбирает делом жизни лучшую в мире профессию и работу на фабрике чипов, где создается физическая основа цифрового мира.

ГК «Микрон» — производитель и экспортер микроэлектроники в России, входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 750 типономиналов продукции на топологических нормах до 90 нм, включая интегральные схемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики, в том числе микросхемы в реестре отечественной промышленной продукции.

Группа компаний «Элемент» — разработчик и производитель микроэлектроники в России, работающий над достижением технологического суверенитета страны. В состав ГК «Элемент» входят 10 центров разработки и 10 фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, модулей, силовой электроники, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ГК «Элемент» используется в банковских, SIM и транспортных картах, городской инфраструктуре, системах спутниковой навигации и элементах управления на транспорте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

Мошенники попытались запугать CNews, притворившись сотрудниками ФСБ с фальшивыми документами

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат

Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации»

В торговой войне США и Китая определился неожиданный победитель. Пока Восток и Запад дерутся, он развивает свою ИТ-промышленность

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще