CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Ритейл Розница
|

Wildberries тестирует фоторедактор для карточек товаров на платформе

Фоторедактор уже доступен для части продавцов в их карточках товаров в режиме редактирования. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Специально обученные нейросети участвуют в улучшении качества фото и вырезании объектов. Кроме того, функционал позволяет удалить фон, поменять размеры выбранного объекта в соответствии с его оригинальными пропорциями и вставить его на цветной фон.

В Wildberries рассчитывают, что фоторедактор поможет продавцам улучшить качество своего контента и упростит работу по дизайну карточек товара.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Владимирович, «Консист Бизнес Групп»: Сейчас можно смело говорить, что альтернативы Jira есть

Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Госсектор бежит от импортозамещения. Найдена лазейка для массовых закупок иностранной техники. Российские производители в бешенстве

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

«Код безопасности» проведет вебинар о новинках в «Континент 4»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще