CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Каждый второй россиянин не готов снижать зарплатные ожидания ради удаленки

Россияне все реже считают, что ради возможности работать удаленно нужно снижать свои зарплатные ожидания. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющего желание и потенциальную возможность работать удаленно.

Возможность работать дистанционно компании предлагают все реже. И все меньше соискателей, готовых к компромиссам ради работы в режиме хоум-офиса. За год россиян, которые не будут уменьшать свои зарплатные ожидания ради удаленки, стало больше практически на треть: 37% в 2023 г. и 48% сейчас. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

«Всегда надо идти только вперед, и никогда не соглашаться на меньшее»; «Объем работы же не снижается, зачем снижать самостоятельно стоимость своего труда. Категорично нет!» — комментируют респонденты. Потерять до 5% зарплаты ради хоум-офиса готов каждый шестой (17% опрошенных). Снизить ожидания на 10% — каждый девятый (11%). Зарабатывать на 15% меньше готовы согласиться 3%. Потерять пятую часть заработка — 4%, четвертую часть заработка — только 2%.

Число тех, кто не пойдет на снижение зарплатных ожиданий, растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 381

Время проведения: 22 февраля - 7 марта 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, желающее работать удаленно и чья работа предполагает возможность работать удаленно

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Мошенники попытались запугать CNews, притворившись сотрудниками ФСБ с фальшивыми документами

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат

Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна»

В торговой войне США и Китая определился неожиданный победитель. Пока Восток и Запад дерутся, он развивает свою ИТ-промышленность

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще