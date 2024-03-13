КИФА объявляет новый состав совета директоров

АО «КИФА», оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем, объявляет новый состав совета директоров. Соответствующее решение было принято единственным акционером АО «КИФА» - ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)».

В новый состав совета директоров вошли: Сунь Тяньшу; Кайл Шостак (независимый директор); Марк Завадский (независимый директор); Ли Минь (независимый директор); Ли Сюфэн; Ирина Афонина; Ци Тао.

«Новый состав cовета директоров АО «КИФА» объединил профессионалов с уникальными компетенциями и обширной экспертизой в самых разных областях – электронной коммерции, финансах и инвестициях, ИТ, управлении цепями поставок, промышленном производстве. Мы уделяем большое внимание совершенствованию корпоративного управления, повышению уровня открытости и прозрачности. Это способствует росту привлекательности АО «КИФА» как эмитента облигаций и расширению наших возможностей по привлечению финансирования», - сказал основатель платформы КИФА и член совета директоров АО «КИФА» Сунь Тяньшу.

«Мы рады приветствовать новых членов совета директоров. Это серьезное усиление нашей команды, ведь все они имеют огромный практический опыт работы и понимание специфики российского и китайского рынков. Почти половину совета составляют теперь независимые директора, что соответствует лучшим практикам корпоративного управления. В ближайшее время будет проведено первое заседание Совета директоров в новом составе, на котором мы рассмотрим вопрос формирования Комитетов», - сказал член совета директоров АО «КИФА» Кайл Шостак.

Биографии новых членов совета директоров

Марк Завадский имеет разнообразный опыт работы в электронной коммерции и цифровом бизнесе как на операционных должностях, так и в качестве члена советов директоров. До апреля 2022 г. занимал должность управляющего директора группы компаний «Рики», российской анимационной компании, владельца брендов «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики» и других. В 2018-2019 гг. возглавлял дирекцию развития цифрового бизнеса Сбербанка. В 2015-2018 гг. являлся генеральным директором российского подразделения Alibaba.com, в 2014 г. работал директором по развитию AliExрress в России и СНГ. В 1999 г. окончил Институт Африки и Азии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, имеет степень бакалавра экономики Китая и китайского языка. В 2002 г. получил степень магистра китайской политики в Институте Африки и Азии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Также обучался в Пекинском университете и проходил программы развития руководителей в Стэнфордском университете и Лондонской школе экономике.

Ли Минь имеет многолетний практический опыт работы в сфере аудита и консалтинга, в том числе в аудиторских компаниях «Большой четверки». С 2019 г. работает в ООО «Фосан Евразия Кэпитал», дочерней компании китайского инвестиционного конгломерата Fosun International: сначала в должности старшего финансового менеджера, а с 2023 г. - исполнительного директора. В 2000 г. Ли Минь окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, имеет степень бакалавра экономики. В 2006 г. окончила Финансовый университет при Правительстве России, присвоена степень магистра экономики. Является почетным членом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) и имеет диплом Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) по управленческому учету.

Ци Тао с 2013 г. занимает должность генерального директора российско-китайской производственной компании «Новый век агротехнологий» - производителя упаковочных материалов для овощей и систем капельного орошения, являющегося самым ресурсосберегающим методом ирригации. Под руководством Ци Тао открыто более 10 региональных подразделений компании по всей России, а в 2024 г. - ее первое зарубежное представительство в Узбекистане; запущены новые направления бизнеса, в том числе производство высокотехнологичного автоматического оборудования фильтрации, фертигации и контроля управления поливом. Имеет степень магистра менеджмента Российского Университета дружбы народов и степень бакалавра менеджмента по направлению «Производственный менеджмент» Московского государственного технологического университета «Станкин».

***

КИФА - B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая. Интерфейс и функционал платформы доступны на языке пользователя, а расчеты осуществляются и отображаются в соответствующих национальных валютах: для пользователей из КНР – в юанях, для пользователей из России – в рублях. Платформа обеспечивает полное сопровождение трансграничных сделок от поиска поставщика, выкупа товара, логистики, таможенного оформления, сертификации и маркировки до комплекса послепродажного обслуживания.

АО «КИФА» основано в 2013 г. Офис АО «КИФА» находится в Москве, а офис китайской материнской компании – в Пекине. Продажи ведутся на всей территории России и в Белоруссии, в 2024 г. запускаются продажи российских товаров на территории КНР. Товарооборот на платформе станет двусторонним. По итогам 2023 г. на платформе представлены товары в более чем 10 категориях: обувь, одежда, строительные материалы, детские товары, кожгалантерея, упаковочные материалы, оборудование, техника и запчасти, электроника и бытовая техника, текстиль, прочее. Ежегодно компания добавляет на платформу новые категории товаров, расширяет ассортимент в существующих категориях, применяя стратегию горизонтальной диверсификации.