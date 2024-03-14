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На связи с Китаем: как билайн бизнес организует международные каналы связи для российских компаний

Зачем бизнесу защищённые каналы и корпоративные сети, кто входит в китайскую «большую тройку» и какие особенности китайского телекома стоит учесть, открывая подразделение в Поднебесной.

Сегодня всё больше российских компаний расширяют сотрудничество с Китаем: по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в 2023 году вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 млрд долларов США. В то же время изменение логистических и бизнес-процессов требует пересмотра того, как организовано информационное взаимодействие между контрагентами, и повышенного внимания к защищённости обмена данными.

Скорость и безопасность

Сегодня многие российские компании открывают свои подразделения в Китае и проводят большую работу по выстраиванию единой цифровой среды между своими российскими и зарубежными офисами для оптимизации товарооборота и логистики.

Современные информационные системы для хранения информации о заказах, движении товаров, отгрузках, оплате и других этапах бизнес-процессов повышают эффективность бизнеса. Но для получения максимального результата от применения таких решений важно качество используемого канала связи. Именно выделенный канал связи, а не обмен данными через публичный интернет, обеспечивает высокую скорость передачи данных и защищённость «рельсов», по которым происходит обмен данными между информационными системами.

Организация защищённых международных каналов связи и корпоративных VPN сетей — одно из направлений билайн бизнес.

Международные особенности

В КНР постоянными партнёрами российского оператора являются компании «большой китайской тройки» — China Unicom, China Telecom и China Mobile, а также другие игроки.

К особенностям китайского рынка, как и всей Азии, можно отнести закрытость, дороговизну услуг и особенный подход к взаимодействию. Например, нередко запросы о подаче сервиса на континентальный Китай прорабатываются достаточно долго. Это касается предоставления коммерческих предложений, ответов на уточняющие вопросы, согласования договорной и технической документации и т.д.

Тем не менее, чтобы удовлетворить растущий спрос на международные каналы со стороны российских компаний, специалисты блока по операторскому бизнесу билайна нашли подход, который позволяет реализовывать проекты по организации связи на территории КНР быстро, качественно и с учётом бюджета клиента.

Нестандартные проекты в сжатые сроки

Одним из нестандартных международных кейсов 2023 года стал проект для крупного российского ритейлера, владеющего более 500 магазинами по всей России. Компания открывала офис в китайском город Иу, который является одним из крупнейших мировых оптовых центров. Нужно было организовать канал связи с пропускной способностью до 50 Мбит/c для дальнейшей настройки корпоративной VPN сети между российским и китайским офисами ритейлера. На реализацию проекта — от проработки технического решения до подключения услуг — специалистам билайн бизнес потребовалось менее двух месяцев.

«Мы выстроили эффективные отношения с партнёрами и оперативно решаем даже нестандартные вопросы. Например, во время реализации данного проекта выяснилось, что у владельца здания, где открывался офис компании-заказчика, закончились свободные оптические волокна. Арендодателю нужно было протянуть новый оптический кабель от ближайшего узла через парковую зону, а мы уже затем совместно с партнёром должны были организовать «последнюю милю» внутри помещений и подключить клиента. Был риск, что работы могут затянуться, потому что на время реализации проекта пришёлся трёхдневный Праздник драконьих лодок. Но благодаря слаженной работе с партнёром, мы смогли уложиться в сроки, обозначенные клиентом», — рассказывает Сергей Грачев, руководитель департамента управления проектами клиентских включений и аренды международных ресурсов ПАО «ВымпелКом».

«Запросов на организацию международных каналов связи становится всё больше, поскольку многие российские компании, например, банки, выходят на рынки СНГ и стран Азии или открывают зарубежные представительства, чтобы оптимизировать логистические и бизнес-процессы. И мы готовы работать в соответствии с высокими требованиями заказчиков — как в сфере организации основных и резервных каналов связи, так и предоставляя дополнительные решения в области информационной безопасности», — комментирует Мария Шевелёва, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом».

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