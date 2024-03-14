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IBS стала официальным дистрибьютором Semantic MDM

Группа компаний IBS и компания «Эсдиай Солюшен» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого IBS становится официальным дистрибьютором в России комплекса программных решений, входящих в систему управления нормативно-справочной информацией Semantic MDM.

Semantic MDM – это система класса MDM, адаптированная к условиям промышленного производства и позволяющая предприятиям решать задачу синхронизации объектов НСИ, которые используются подсистемами PLM- и ERP-контура. Данная система включена в реестр отечественного ПО.

«Рассчитываем на плодотворное и долгосрочное сотрудничество с компанией IBS. В рамках проекта «Национальная экономика данных» задачи создания платформ управления инженерными данными, стандартизации форматов их представления и обмена являются ключевыми с точки зрения развития цифровой инфраструктуры промышленности. Программный комплекс Semantic MDM, созданный компанией «Эсдиай Солюшен», разработан с учетом специфики данных, которыми оперируют инженерные и финансово-экономические службы предприятия. Система предназначена для ведения корпоративных информационно-технических справочников, каталогов и классификаторов в масштабе отрасли, корпорации, предприятия. Организация мастер-данных в системе Semantic MDM ориентирована на методологию открытых технических словарей стандарта ГОСТ ИСО 22745, применение которого открывает предприятиям перспективу свободного участия в глобальном обмене информацией», – сказал генеральный директор «Эсдиай Солюшен» Артем Мягков.

«В условиях импортозамещения нам важно обеспечить наших заказчиков надежными продуктами, которые не только являются импортонезависимыми, но и закрывают все необходимые потребности в сфере управления данными. Сотрудничество с «Эсдиай Солюшен» позволит нам расширить продуктовый портфель и гарантировать стабильную работу ИТ-инфраструктуры наших клиентов», – сказал директор департамента НСИ и интеграционных сервисов IBS Владимир Батов.

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