CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Hisense объявила о старте сотрудничества с Xbox в рамках программы Designed for Xbox

Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, объявил о новом партнерстве с Xbox, принадлежащей корпорации Microsoft. Целью сотрудничества является повышение качества и динамичности видеоигр и домашних развлечений с помощью передовой технологии лазерных телевизоров.

Благодаря экрану с диагональю более чем 100 дюймов партнерство Hisense и Xbox принесет игровому сообществу уникальные возможности. С его помощью пользователи смогут сформировать у себя дома среду, погружающую в атмосферу игры и наполненную реалистичными и приятными для глаз цветами.

«Hisense стремится не только создавать качественные продукты, но и делиться обширным опытом, накопленным непосредственно в области игр и домашних развлечений, – сказал Джерри Лю (Jerry Liu), вице-президент Hisense International. – Наше партнерство в рамках программы Designed for Xbox призвано по-настоящему усовершенствовать практику гейминга и позволить людям во всем мире получать несравнимые впечатления благодаря более чем 100-дюймовому дисплею».

Потребители смогут беспрепятственно подключать свои консоли Xbox к лазерным телевизорам Hisense и наслаждаться процессом игры: каждый момент станет более масштабным, а каждая деталь – оживет с исключительными четкостью и точностью. Специальный игровой режим на лазерных телевизорах Hisense обеспечивает плавный и захватывающий процесс благодаря высокой частоте обновления и режиму с низкой задержкой входного сигнала ALLM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти тратят 31 млрд руб. на информационную безопасность

Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Московская ИТ-компания выбивает из госструктур 446 миллионов за камеры для ГИБДД

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще