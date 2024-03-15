Выручка ГК «УльтимаТек» превысила 1 млрд руб. по итогам 2023 года

Группа компаний «УльтимаТек» по итогам 2023 г. зафиксировала консолидированную выручку более 1 млрд руб.

ГК «УльтимаТек», объявившая в начале 2023 г. о смене бизнес-стратегии и выходе на рынок интеграции российского индустриального ПО, открыла и развивает более 10 отраслевых направлений. Промышленный интегратор «УльтимаТек» сосредоточил свое внимание на создании комплексных решений на базе отечественного ПО и оборудования, объединив многолетний опыт своих специалистов и знание рынка российских разработок и производителей. Во втором полугодии 2023 г. в группу компаний «УльтимаТек» вошли два отечественных вендора: «Датана», поставщик решений на базе ИИ для промышленности, и «Датабриз», разработчик платформы управления проектами и ремонтами. Об этом CNews сообщили представители «УльтимаТек».

На сегодняшний день в группе сосредоточена экспертиза по созданию и реализации программ импортозамещения для предприятий тяжелой промышленности, поддержке и замене западного ПО. УльтимаТек помогает российским предприятиям в проектировании и внедрении систем управления технологическими процессами, обеспечивает отечественными решениями для защиты КИИ, комплексного строительства ИТ-инфраструктуры (включая серверное и другое ИТ-оборудование, базовые сети связи и pLTE). Интегратор развивает собственные центры компетенций по разработке программного обеспечения и масштабированию сети поставок производственного оборудования для горнодобывающих и перерабатывающих предприятий.

«2023 г. был во многом уникальным: мы заново знакомились с игроками рынка, узнавали продукты, учились с ними работать и применять их in vivo. Мы собрали команду ценнейших экспертов – сейчас в группе компаний работает более 150 человек – и благодаря этому показали отличные финансовые результаты по году. Но сейчас мы уже смотрим в будущее: по данным исследователей Strategy Partners, ИТ-рынок в России обладает потенциалом роста до 7 трлн руб. к 2030 г. «УльтимаТек» развивается опережающими темпами. Поэтому мой план на ближайшие несколько лет – выстроить компанию с объемом бизнеса порядка 20 млрд руб.», – сказал Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек».

Наиболее эффективную работу по объему выручки продемонстрировали направления заказной разработки и цифровизации машиностроения и горной добычи. Также в 2023 г. команда «УльтимаТек» приступила к проектам по внедрению корпоративных цифровых платформ и сервисов оперативного управления производством на предприятиях лидеров горнодобывающей, металлургической и энергетической отраслей, таких как ГК «Росатом»,

АО «СУЭК», АО «РМК», АО «УГМК», АО «МХК «ЕвроХим» и других холдингов.

«Мы показали впечатляющие темпы развития группы компаний «УльтимаТек». Чтобы сохранить набранную скорость и укрепить позиции на рынке, мы будем придерживаться своего основного приоритета: скрупулезно выбирать сегменты для развития, чтобы гарантированно приносить пользу клиентам. Например, мы продолжим развивать направление применения ИИ в промышленности и будем дополнять высокие технологии комплементарными продуктами», – отметил Джемали Авалишвили, управляющий директор ГК «УльтимаТек».

В дальнейшем «УльтимаТек» планирует расширять предложения на базе отечественных решений для повышения эффективности промышленных предприятий. Компания продолжит реализовывать комплексные цифровые проекты с надежными разработчиками индустриального ПО, а также развивать перспективные продукты по принципу партнерского инвестирования.

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Группа компаний «Ультиматек» — интегратор отечественных цифровых продуктов для нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной промышленности России. «Ультиматек» зарегистрирован в 2017 г. и работал в сфере заказной разработки промышленного ПО. В 2023 г. компания трансформировалась в интеграторский бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Сейчас деятельность «Ультиматек» сосредоточена на дистрибуции и внедрении ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний. С июля 2023 г. в состав ГК «Ультиматек» вошли компании-разработчики «Датабриз» и «Datana».