Максим Валин будет отвечать за цифровую трансформацию «Ростеха»

Директором по цифровой трансформации «Ростеха» назначен Максим Валин. Он будет курировать развитие корпоративной ИТ-инфраструктуры более чем 800 предприятий корпорации для успешного решения управленческих и производственных задач. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

В зоне ответственности нового топ-менеджера — реализация стратегии цифровой трансформации «Ростеха», развитие компетенций корпорации в сфере цифровых технологий, а также взаимодействие с органами власти, предпринимательским сообществом.

«Переход на отечественное программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры в соответствии с Указом Президента необходимо осуществить уже к началу 2025 г. Реализацию этого масштабного проекта будет курировать директор по цифровой трансформации. Максим Валин умеет решать комплексные задачи на стыке государства и бизнеса. Он имеет большой управленческий опыт, навыки правовой и аналитической работы, глубоко погружен во внутренние процессы Госкорпорации», — сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Максим Валин получил юридическое образование в Московском университете МВД, проходил курсы повышения квалификации в РЭУ им. Г. В. Плеханова и окончил РАНХиГС. В период с 2005 по 2012 гг. он проходил службу в правоохранительных органах. С 2012 г. трудился на различных должностях в госкорпорации «Ростех». Последние годы занимал руководящую должность в аппарате заместителя генерального директора госкорпорации.

«Перед нами стоят вызовы по доработке ряда продуктов, переводу корпоративных систем на импортозамещенные платформы. Кроме того, в 2024 г. мы реализуем крупные проекты по созданию единой унифицированной автоматизированной учетной корпоративной системы Ростеха, автоматизированной системы управления персоналом, системы управления рисками и др. Реализация этих инициатив позволит создать технологический задел для дальнейшего развития Корпорации и будет содействовать укреплению технологического суверенитета страны», — сказал директор по цифровой трансформации Госкорпорации «Ростех» Максим Валин.

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Госкорпорация «Ростех» — машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.