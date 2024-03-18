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Тестировщики оценивают свой труд выше всего до 30 лет, программисты — в 30—40 лет, системные администраторы — после 50 лет

В условиях кадрового голода кандидаты 40—49 лет стали более уверенно чувствовать себя на рынке труда и увеличили зарплатные ожидания. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как с возрастом меняются зарплатные ожидания представителей 20 наиболее популярных профессиональных групп, проанализировав резюме 16 тыс. москвичей с опытом работы по профессии от одного года, опубликованных в течение последнего календарного года.

В условиях дефицита кадров работодатели снимают лишние барьеры в найме, в частности, негласные пожелания к возрасту кандидатов (официально дискриминация по возрасту вне закона). Как следствие, опытные соискатели стали реже демпинговать на рынке труда: если три года назад самые высокие ожидания SuperJob фиксировал у соискателей в возрасте 30—39 лет, то сейчас и 40—49-летние кандидаты столь же часто рассчитывают на достойную оплату труда. Ближе к рынку ожидания 30—39-летних, соискатели 40—49 лет — на втором месте. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Средние ожидания менеджеров по продажам и продавцов выше всего в 30—39 лет (150 и 70 тыс. руб. соответственно). У менеджеров по продажам они в рынке, у продавцов — чуть ниже (среднерыночная зарплата составляет 75 тыс. руб. в месяц).

Проектировщики и сметчики в возрасте 30—39 лет также хотят зарабатывать больше (135 и 145 тыс. руб. соответственно). Ближе всего к рыночным зарплатам среди проектировщиков 30—39-летние, среди сметчиков — 40—49-летние (медианная зарплата у тех и других составляет по 130 тыс. руб.).

Среди программистов «» самые высокие ожидания — у 30—39-летних (230 тыс. руб.), а ближе к медианным зарплатам 40—49-летние (220 тыс. руб.). Среди тестировщиков ПО больше хочет зарабатывать молодежь до 30 лет (140 тыс. руб. при средней заплате в 150 тыс. руб.). Среди системных администраторов зарплатные ожидания выше и ближе к рынку у тех, кто старше 50 лет (150 и 140 тыс. руб. соответственно).

Самые высокие зарплатные ожидания у хирургов — в возрасте старше 50 лет (150 тыс. руб.), и они в рынке. Средние ожидания медицинских сестер 30 лет и старше также соответствуют рыночным (80 тыс. руб.).

Экономисты старше 30 лет в среднем рассчитывают на заработок в 100 тыс. руб., юристы старше 30 лет — на 120 тыс. руб.. Ожидания экономистов ниже средних зарплат по рынку (120 тыс. руб.), юристов — соответствуют.

HR-менеджеры старше 40 лет просят зарплату выше, их ожидания близки к средним рыночным заработкам (90 и 95 тыс. руб. соответственно).

Охранники и сварщики выше всего оценивают себя в возрасте до 30 лет (80 и 125 тыс. руб. соответственно), но ближе к рынку зарплата их более зрелых коллег (медианы составляют 75 и 110 тыс. руб.).

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Регион проведения: Москва

Дата создания резюме: с 1 января 2024 г.

Опыт работы по профессии: от одного года

Объем выборки: 16 тыс. резюме

Единица измерения: российский рубль

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