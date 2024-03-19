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Шамиль Чекмарев назначен директором МТС в Сахалинской области

ПАО «МТС», сообщает о назначении Шамиля Чекмарева на должность директора МТС в Сахалинской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В новой роли Шамиль будет управлять реализацией бизнес-стратегии экосистемы МТС в регионе. Ему предстоит внедрять инновационные продукты и услуги, способствующие повышению уровня цифровизации региональной экономики, в том числе решения на базе облачных технологий, IoT и Big Data. Также среди важных задач – строительство телеком-инфраструктуры в туристических локациях региона и расширение покрытия сети 4G в малых населенных пунктах Сахалинской области.

«Сахалин – это регион с активным запросом на инновации. И здесь нужен сильный управленец, способный вывести бизнес в регионе на новые темпы. Шамиль не раз доказывал, что он является умелым лидером с богатым опытом в телекоммуникациях, а также навыками в области стратегического и оперативного менеджмента. Убежден, что под его началом Сахалинский филиал МТС продолжит активно укреплять свои позиции в регионе», — отметил директор по региональному управлению МТС Андрей Перагов.

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Фото: МТС
Шамиль Чекмарев

Шамиль Чекмарев окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Средства связи с подвижными объектами». Карьеру в телеком-отрасли начал в 2004 г. в филиале ПАО «МТС» в республике Башкортостан, где за 17 лет прошел путь от практиканта до начальника отдела развития сетей. С 2021 г. занимал должность технического директора МТС в Омской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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