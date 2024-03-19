Ученые СибГМУ выяснили, чем могут быть полезны соцсети для организации профориентационной работы со школьниками

Результаты исследования показали, что использование информации о медицинском сообществе из больших баз данных и анализ цифровой активности помогает улучшить работу со школьниками и их родителями в выборе профессии. Анализируя интересы и предпочтения людей в медицинской сфере, можно помочь школьникам сделать обоснованный выбор карьеры в медицине. Работа с большими данными дает возможность лучше понять, чем увлекается каждый школьник, что помогает обеспечить персонализированную помощь в выборе профессии. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Исследование организовано в рамках программы развития «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

На данный момент профориентационная система пользуется традиционными методами, в основе которых лежат: тесты на профессиональное самоопределение, опросы, профессиональные пробы, консультации и другие. По мнению ученых, такие методы в современных реалиях недостаточно эффективны, с их помощью невозможно понять интересы человека в полной мере, а именно от этого зависит выбор профессии.

«Для того, чтобы учитывать множество неструктурированной информации, такой как: интересы, привычки человека, его поведение, мировоззрение, круг общения и увлечения, для более объективной оценки необходимо собирать подобную информацию несколько лет и постоянно анализировать ее в динамике. Для этого необходимо использовать технологии больших данных», — отметил соавтор исследования и проректор по учебной работе СибГМУ Александр Окороков.

В исследовании ученые проанализировали целевые действия пользователей социальной сети «ВКонтакте» посредством использования внутренней технологии «Пиксель», основой которой выступает нейронная сеть. Она позволяет фиксировать любые действия пользователя и моментально передавать эту информацию на платформу. С использованием технологии выявлено шесть признаков, которые помогли определить целевую аудиторию из медицинского сообщества, а также были обнаружены три уровня профессионального интереса и 184 характеристики, на основе которых пользователи были классифицированы. По итогу проведенного анализа ученые смогли выделить 79 тыс. человек с явным профессиональным интересом к медицине. Также были изучены интересы студентов и специалистов, что позволило выявить 14 категорий неявных идентификационных признаков.

«Для данного исследования социальная сеть была весьма подходящей площадкой потому, что дает возможность смотреть данные о пользователе по архивному запросу, где для участника доступен раздел реклама, в котором “ВКонтакте” собирает, анализирует и формирует интересы пользователя, исходя из его деятельности в сети. Сюда относятся: подписки на тематические сообщества, время прочтения постов, процент дочитывания информации, реакция на посты, добавление музыки в плейлист, поисковые запросы в интернете, отклики на рекламные посты», — сказал Александр Окороков.

Исследование показало, что анализ данных из социальных сетей может быть полезным для развития профориентационной деятельности с школьниками, помогая им сделать грамотный выбор профессии в медицинской сфере. Работа с большими данными позволяет лучше понять предпочтения и интересы каждого ученика, что важно для персонализированного подхода к профессиональному самоопределению.

Исследование провели сотрудники СибГМУ: проректор по учебной работе Александр Окороков, заведующая лабораторией развития образования Лариса Смышляева и исполняющая обязанности декана фармацевтического факультета Александра Мелентьева. Соавтором также выступил лаборант-исследователь лаборатории развития образования СибГМУ Владислав Малахов.

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Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 г., является участником программы «Приоритет 2030».