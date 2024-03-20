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«МегаФон» в Кировской области возглавил Александр Максимов

«МегаФон» в Кировской области возглавил Александр Максимов. Новый топ-менеджер сфокусируется на увеличении абонентской базы и предоставлении лучшего сервиса для клиентов всех сегментов, повышении эффективности каналов продаж, а также сохранении технологического лидерства компании в регионе.

Отдельным направлением станет развитие оператора в корпоративном сегменте и реализация цифровых проектов для государственных заказчиков и компаний различных отраслей – от крупного бизнеса, где необходимы комплексные решения, до малых предприятий, которым важны нишевые услуги.

«Кировская область – регион, где у нас традиционно сильные позиции. Специалисты компании активно взаимодействуют с профильным министерством и региональной властью по многим вопросам, в том числе по увеличению территории покрытия сети четвертого поколения для населения. В Кировской области мы предоставляем мобильный интернет на скорости, которая на 20-30% выше, чем у конкурентов, что подтверждают итоги независимого исследования, – отметил директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков. – Перед Александром стоят амбициозные задачи по укреплению финансовых и операционных результатов компании в регионе, а также внедрению клиентоцентричного подхода в бизнес. Уверен, что лидерский настрой и сплоченная команда, которая работает в Кировской области, помогут достичь самых высоких результатов».

Александр окончил университет управления ТИСБИ (Казань) по специальности «Экономика, финансы и кредит». Имеет 14-летний опыт работы в телеком-сфере, занимался построением сетей дистрибуции и развитием каналов продаж. В 2018 г. присоединился к команде «МегаФона» в Нижегородской области, возглавлял направление B2C в регионе.

Алексей Женихов, ранее руководивший бизнесом оператора в Кировской области, назначен директором «МегаФона» в Свердловской области.

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