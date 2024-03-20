Sk Capital и «Кибердом» повышают инвестиционную привлекательность российского рынка кибербезопасности

Команда Sk Capital (группа «ВЭБ.РФ»), инвестиционной платформы для частного и институционального капитала в работе с технологическими предпринимателями, в партнерстве с «Кибердомом», первым в мире кибербез-хабом, провела питч-сессию Pitch&Go для предпринимателей и инвесторов ранней стадии. Ключевой особенностью мероприятия стало участие стартапов по информационной безопасности (ИБ-стартапы), которые демонстрируют высокие темпы роста выручки и инвестиционную привлекательность в последние несколько лет. Об этом CNews сообщили представители Sk Capital.

Всего организаторы Pitch&Go получили более 250 заявок от стартапов. Из них было отобрано 10 наиболее инвестиционно привлекательных проектов, которые прошли стадию MVP и имеют первую выручку. Основатели проектов имели возможность презентовать свой проект более 100 инвесторам, которые посетили мероприятие лично.

Согласно исследованию Центра стратегических разработок, сделанному летом прошлого года, к 2027 г. объем отечественного рынка кибербезопасности может вырасти в 2,8 раза, то есть до 559 млрд руб. И ключевым драйвером роста здесь является увеличение количества кибератак на бизнес-сектор, промышленные объекты и органы власти. Кибербезопасность становится вопросом национального уровня и вызывает повышенный интерес у инвесторов, это отмечают и в Sk Capital. Так, крупнейший публичный игрок на рынке кибербезопасности группа «Позитив» увеличила собственную капитализацию в три раза за последние два года. Развитие кибербезопасности отвечает государственным задачам и носит стратегический характер. «ВЭБ.РФ» совместно с Sk Capital планируют развивать эту индустрию, консолидировать и выводить на новый уровень.

«Кибербезопасность – это ниша масштабных возможностей и большого международного потенциала. Мы отмечаем огромный рост выручки и прибыльности этого направления. В рамках одиннадцатой питч-сесcий Pitсh&Go команда SkCapital в партнерстве с "Кибердомом" хочет дать возможность как бизнес-ангелам клуба Sk Capital, так и другим инвесторам, поучаствовать в росте отрасли информационной безопасности. А также помочь киберстартапам создать новую индустрию, которая будет представлена десятками различных компаний в области кибербезопасности, потому что сейчас это вопрос уже не локального, а национального уровня», — сказал Станислав Колесниченко, Управляющий партнер Sk Capital.

В «Кибердоме» подчеркнули важность формирования сильного образа российской кибериндустрии и повышения её инвестиционной привлекательности, в том числе и на международном уровне: «Стартапы в области кибербезопасности занимают сейчас очень маленькую долю в капитализации и инвестиционной привлекательности всей хай-тек индустрии, но роль их неимоверно велика. Технологии и ИT-решения не могут развиваться, не будучи безопасными. Задача "Кибердома" как центра развития индустрии — не только сформировать сильный образ кибериндустрии России, но и создать все предпосылки для роста инвестиционной привлекательности этой отрасли. Перед ИБ-стартапами сейчас открыт гигантский коридор возможностей, который редко где возможен. Мы помогаем формированию команд на ранних стадиях, предоставляем возможность бесплатного менторства со стороны экспертов индустрии, создаём важный нетворкинг, соединяем с инвесторами, помогаем ИБ-стартапам облекать свои решения в инвестиционно привлекательный продукт, занимаемся продвижением возможностей российских кибербез-технологий на разных уровнях, включая международный. Планируем открывать "Кибердома" по всему миру», — сказала Александра Шадюк, заместитель генерального директора «Кибердома».