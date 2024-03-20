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«ТехноИнтеллект» и «Ланит Омни» заключили партнерское соглашение

«Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами, и «ТехноИнтеллект», российский интегратор решений в области ERP, CRM, BI и ИИ, заключили партнерское соглашение. Вместе компании смогут предоставить заказчикам актуальные ИТ-инструменты для бизнеса.

К партнерской сети BPMSoft, включающей более 70 российских и белорусских компаний, присоединилась скоманда, обладающая опытом реализации CRM-проектов в различных отраслях: авиаперевозки, нефтегазовый сектор, высокотехнологичное производство, оптовая и розничная торговля.

На данный момент у компании «ТехноИнтеллект» в работе находятся три проекта по внедрению CRM-решений для управления продажами, маркетингом и сервисом на базе BPMSoft.

Александр Окороков, генеральный директор и основатель «ТехноИнтеллект», сказал: «Опираясь на наш проектный опыт, проверенные методологии и отраслевую экспертизу, мы помогаем крупному бизнесу мигрировать на отечественные решения. Платформа BPMSoft идеально подходит для крупных проектов и требовательных клиентов уровня Enterprise».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни», сказал: «Партнерство с опытным и квалифицированным интегратором «ТехноИнтеллект» обеспечит наших клиентов эффективными бизнес-решениями и конкурентными преимуществами на рынке».

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