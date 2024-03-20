VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams

В связи с заявлением Microsoft об отключении в ближайшее время своих облачных решений для пользователей в России, VideoMost поможет российским компаниям сохранить непрерывность корпоративных коммуникаций и поддержит отечественный бизнес в период миграции. Об этом CNews сообщили представители VideoMost.

Начиная с 20 марта 2024 г. «ВидеоМост» предоставляет бесплатные лицензии на сервер VideoMost c видеоконференциями, мессенджером и инструментами для совместной работы и бесплатные облачные лицензии на SaaS сервис VideoMost всем организациям, ищущим замену решениям Microsoft Teams.

Лицензии на сервер и облачный сервис VideoMost будут предоставляться в том же объёме, что и действующие у заказчика подписки на Microsoft Teams. Бесплатная лицензия предоставляется сроком действия на три месяца.

Отдельно «ВидеоМост» предоставляет компаниям техподдержку для внедрения VideoMost в инфраструктуре вашей организации.

VideoMost объединяет в себе возможности видеоконференцсвязи, мессенджера для бизнеса и инструменты для совместной работы. VideoMost из единого приложения решает задачи корпоративных коммуникаций – это программная платформа для планирования, проведения, записи встреч, организации переговоров, персональных и групповых чатов, с доступом к архиву переписки и отправленным файлам. VideoMost можно использовать из браузера, настольных или мобильных приложений для всех популярных ОС, включая отечественные Astra Linux, «Альт», «Ред ОС».

VideoMost обладает возможностями для встраивания в корпоративную ИТ-инфраструктуру, благодаря интеграции с Active Directory, почтовыми клиентами (Microsoft Outlook, «Почта МойОфис»), аппаратными ВКС терминалами на базе SIP и H.323. Пользователи VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange.

Сервер VideoMost можно установить в собственной инфраструктуре или использовать продукт как облачный сервис бизнес-коммуникаций по модели SaaS и PaaS. VideoMost является полностью российской разработкой, входит в Реестр отечественного ПО Минцифры.

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Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира.

VideoMost — программный ВКС сервер и корпоративный мессенджер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в чатах, группах, каналах на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др. для корпоративных клиентов. Клиенты продукта Spirit VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – государственные и частные организации, включая предприятия, банки, ВУЗы, ФОИВы и промышленность.