CTI и «Норбит» помогут бизнесу упростить цифровую трансформацию

Системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг CTI и эксперт на рынке ИТ-консалтинга, разработки и внедрения решений для автоматизации бизнеса «Норбит» (входит в группу «Ланит») расширяют сотрудничество. CTI присвоен наивысший партнерский статус «Норбит» – Expert Partner. Благодаря этому клиенты компании получат доступ к платформе NBT и смогут создавать цифровые продукты без написания кода, упрощая процессы трансформации. Об этом CNews сообщили представители CTI.

NBT – собственная разработка «Норбит». Масштабируемое решение облегчает конфигурацию бизнес-объектов и процессов с применением low-code подхода. Создано на базе модульной платформы .NET 6.0 с открытым исходным кодом и совместимо с ОС Windows и Linux. Поддерживает различные системы управления базами данных.

Микросервисная архитектура NBT позволяет развивать отдельные компоненты независимо друг от друга и в соответствии с приоритетами и запросами бизнеса. C 2016 г. платформа включена в Единый реестр российского программного обеспечения. Она подходит для масштабных ИТ-проектов в государственных и коммерческих компаниях enterprise-сегмента.

В кооперации с командой CTI клиентам будут предложены передовые цифровые инструменты и лучшие практики. Используя их, они смогут быстро разворачивать и настраивать системы для управления ключевыми бизнес-процессами: закупками и омниканальным взаимодействием с поставщиками, финансами и back-office, МТО и складами.

Альберт Исламов, технический директор CTI: «В современных условиях существенно возросла роль технической экспертизы системных интеграторов. Опираясь на накопленный опыт и многолетнее сотрудничество как с мировыми лидерами, так и с российскими производителями, мы предлагаем эффективные методы решения самых сложных и масштабных задач».

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «За последние полгода мы столкнулись с кратным ростом числа запросов со стороны заказчиков. Это связано с необходимостью перехода с ПО иностранных вендоров, с растущей отраслевой конкуренцией и стремлением к оптимизации. Вместе с CTI, нашим сертифицированным партнером в области автоматизации бизнес-процессов, мы сможем значительно расширить свое присутствие на рынке и предложить заказчикам качественный софт, закрывая даже нестандартные и нетривиальные кейсы».

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Компания CTI – системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Входит в топ-25 крупнейших ИТ-компаний по показателю эффективности ведения бизнеса по версии CNews. Компания имеет 21-летний опыт реализации и поддержки комплексных проектов различного масштаба и уровня сложности по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, Интернет вещей, системы видеонаблюдения и аналитики, комплексный аутсорсинг.

Компания «Норбит» специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.