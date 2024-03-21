Опрос МТС RED: две трети компаний сталкиваются с нехваткой кадров на фоне борьбы со сложными кибератаками

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», представила результаты опроса российских компаний по теме защиты от киберугроз. Он показал, что четверть компаний сталкивается со сложными целенаправленными кибератаками, при этом 62% не располагают необходимым штатом специалистов по информационной безопасности из-за кадрового дефицита, а 24% не могут подобрать отечественные ИБ-решения, качество которых отвечало бы их задачам. Об этом CNews сообщили представители МТС RED.

В ходе исследования были опрошены свыше ста представителей российских компаний из финансового сектора, промышленности и энергетики, ИТ, госсектора, сфер телекоммуникаций, здравоохранения, ретейла, HoReCa, строительства и девелопмента.

Результаты опроса показывают, что каждая четвертая российская компания в 2023 г. сталкивалась со сложными атаками. Около 17% от общего числа респондентов заявили о том, что в 2023 г. на их компанию велись целевые атаки, а 8% рассказали об атаках через подрядчика. Среди киберугроз, с которыми компании сталкивались в 2023 г., чаще всего фигурируют фишинг и социальная инженерия (45%), а также DDoS-атаки (40%).

«DDoS и фишинг объединяют дешевизна и простота в реализации. Но если DDoS имеет одну очевидную цель – сделать веб-сайт жертвы недоступным для пользователей, то фишинг может использоваться как для быстрого хищения денег пользователя, так в качестве первого шага в ходе сложных многоступенчатых атак на компанию путем взлома учетной записи или заражения рабочей станции сотрудника. Поэтому такие данные позволяют предположить, что объем сложных целенаправленных атак в реальности выше, чем кажется самим компаниям», – сказал Сергей Орляк, руководитель третьей линии аналитиков МТС RED SOC компании МТС RED.

Отвечая на вопрос о том, что составляет для них наибольшую сложность в части обеспечения информационной безопасности в текущих условиях, большинство респондентов (62%) отметили дефицит квалифицированных специалистов, еще 32% указали на нехватку у специалистов временных ресурсов, необходимых для решения существующего объема задач. Таким образом, кадровый голод остается главной нерешенной проблемой в отрасли.

Вторым сложным аспектом остаются последствия ухода западных разработчиков в сфере кибербезопасности. Для 24% опрошенных импортозамещение осложняется нехваткой качественных отечественных систем защиты информации, 17% испытывают трудности из-за невозможности продления лицензий и технической поддержки иностранных вендоров. При этом проблема с закупкой аппаратного обеспечения для решений по кибербезопасности, о которой многие говорили в 2022 г., теперь практически нивелировалась – она осталась актуальной лишь для 8% респондентов. Вопрос выделения бюджетов на информационную безопасность также не оказался в числе самых острых: на недостаток финансовых возможностей пожаловались только 14% респондентов.

Среди недавно внедренных или планируемых к внедрению в ближайшее время ИБ-решений 31% компаний называет межсетевые экраны (NGFW). Еще 28% опрошенных уже ведут или планируют проекты по подключению сервисов центров мониторинга и реагирования на кибератаки. Это логичное следствие как растущего объема сложных атак на российские компании, так и дефицита кадров, о котором говорили более половины опрошенных. Кроме того, для многих российских заказчиков актуальной задачей сейчас является защита веб-сервисов – об этом заявили 26%, а также внедрение средств защиты конечных точек сети – такие проекты планируются в 19% компаний.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.