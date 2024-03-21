Платформа ROBIN от SL Soft (ГК Softline) стала доступна на инфраструктуре Yandex Cloud

Платформа для интеллектуальной автоматизации ROBIN стала технологическим партнером Yandex Cloud. Теперь решение доступно по модели SaaS на виртуальных мощностях Yandex Cloud. Кроме того, в ближайшее время No-Code продукт ROBIN CLOUD появится на маркетплейсе облачного провайдера, что позволит клиентам использовать ROBIN в сочетании с другими программными продуктами, представленными на этой площадке. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Благодаря сотрудничеству клиенты SL Soft существенно расширят возможности развертывания платформы ROBIN: программные роботы смогут выполнять процессы не только на компьютерах сотрудников, но и через веб-интерфейс в облаке Yandex Cloud. Это позволит оптимизировать использование внутренних ресурсов компаниям и командам, которые используют ROBIN.

«Технологическое партнерство с Yandex Cloud позволит нашим заказчикам перенести исполнение рутинных процессов в облако. Цифровым ассистентам можно будет поручить выполнение большего количества бизнес-процессов за счет высвобождения собственной инфраструктуры», – отметил руководитель продукта ROBIN CLOUD компании SL Soft (ГК Softline) Леонид Бычков.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

Публичная облачная платформа Yandex Cloud предоставляет крупным компаниям, среднему бизнесу и частным разработчикам более 60 взаимосвязанных сервисов: масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения, обработки и анализа данных, инструменты машинного обучения, средства разработки и сервисы для командной работы.