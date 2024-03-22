У интернет-площадок появился амбассадор в поиске «Яндекса»

В «Яндексе» появилась новая роль — амбассадор интернет-площадок в «Поиске». Его миссия — построить доверительный диалог между командой «Поиска» и представителями сайтов. Амбассадор будет анализировать их потребности и запросы, обсуждать с ними нововведения и изменения в «Поиске», а также передавать важные мнения разработчикам для того, чтобы они могли учесть их при развитии продукта. Должность амбассадора структурно не входит в команды разработки и продуктов «Поиска», что позволит ему полностью сосредоточиться на коммуникациях с представителями интернет-площадок и действовать независимо. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Амбассадором интернет-площадок в «Поиске» станет Михаил Сливинский. Он занимается поисковой оптимизацией с 2008 г., а с 2017 г. руководил сервисом «Вебмастер», где вместе с командой помогал веб-ресурсам и онлайн-магазинам следить за техническим состоянием сайтов и продвигать их в поиске «Яндекса».

Михаил Сливинский будет регулярно выступать на собственных мероприятиях «Яндекса» и на внешних конференциях, затрагивающих тематику работы с «Поиском». Также роль амбассадора предполагает личные встречи с владельцами интернет-площадок и SEO-специалистами. Кроме того, он будет рассматривать все нововведения в «Поиске» с точки зрения создателей контента.

Диалог с амбассадором станет для интернет-площадок возможностью внести свой вклад в развитие продукта.

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«Яндекс Поиск» — поисковая система, которая ежедневно обрабатывает десятки миллионов запросов. Она помогает находить информацию, разбираться в сложных вопросах и умеет давать пользователям подсказки с учетом их интересов: что почитать, где найти нужный товар, как подобрать врача, куда пойти пообедать и др. Поиск «Яндекса» находит не только сайты и веб-страницы, но и объекты на них. Например, он показывает информацию о товарах в карточках прямо под поисковой строкой. Задать вопрос «Поиску» можно любым удобным способом — текстом, голосом или изображением.