Российские школьники хотят изучать ИИ на уроках информатики

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного преподавателями информатики среди учеников школ-участниц эксперимента по внедрению в учебный процесс инструментов отечественной системы бизнес-аналитики Cubisio. Готовность осваивать на уроках методы использования нейросетей для решения прикладных задач выразили 87 % учащихся. Об этом CNews сообщили представители компании «Специальные Информационные Системы».

Этот вариант ответа стал самым популярным у опрошенных учеников, причем он лидирует с большим отрывом. На втором месте оказалось изучение инструментов компьютерной графики ( желание познакомиться с ними выразили 65 % детей), на третьем — навыки компьютерной безопасности (их хотели бы освоить 39 % учеников). Также пользуются популярностью у российских школьников разработка мобильных приложений (37 %), видеомонтаж (34 %) и навыки работы с офисными приложениями (32 %). Менее востребованными оказались веб-дизайн и гейм-дизайн (22 % и 21 % соответственно), а на последнем месте — специальности сисадмина и программиста (8 % и 7 %).

«Результат вполне очевидный. За последние несколько лет технологии искусственного интеллекта распространились настолько широко, что из специфического прикладного инструмента, которым были когда-то, они превратились в средство для решения не только повседневных рабочих, но уже даже и бытовых задач. Дети воспринимают всё новое очень быстро и сейчас каждый школьник понимает, что за использованием нейросетей — будущее любых видов деятельности. К тому же они видят, какие преимущества дают инструменты ИИ и насколько они повышают возможности для творчества в самых разных областях», — сказал Александр Алексеев, генеральный директор компании «Специальные Информационные Системы», разработчика Cubisio.

Эта BI-система представляет собой визуально-аналитическую платформу для обработки больших массивов данных с целью последующего анализа и планирования. Подобные решения, которые также называют системами бизнес-аналитики (BI — Business intelligence), помогают управлять предприятиями, планировать рекламные кампании и оценивать их эффективность, строить инфраструктуру «умных городов», включая системы автоматического освещения улиц, управления ЖКХ, транспортными потоками, вывозом мусора и многое другое. Их применяют в здравоохранении, социологии, науке, образовании, экономике и управлении государством.

Cubisio умеет связывать данные из разных источников, настраивать аналитические цепочки, создавать гибкие отчеты и визуализировать данные в различных форматах (таблицы, диаграммы, графики и т.д.), а также проводить анализ данных с помощью машинного обучения (ИИ) и делать выводы, помогающие принимать управленческие решения на основе полученных результатов. Работа с инструментарием системы не требует навыков программирования: благодаря использованию технологий low-code/no-code ее может освоить рядовой пользователь. Требуется лишь указать источник данных, чтобы систематизировать их в визуальном редакторе. По своим возможностям Cubisio не уступает таким зарубежным аналогам, как Power BI от Microsoft, Qlik и Tableau.

В школах, которым специальная учебная версия системы предоставляется на основе бесплатной лицензии, дети с ее помощью обучаются на уроках информатики созданию инфографики по научным публикациям, классифицируют справочные материалы и даже строят математические модели сложных процессов, создавая для обработки массивов данных собственные решения. В процессе обучения они осваивают методы анализа, обработки и визуализации информации с использованием машинного обучения и нейросетей. В настоящий момент эксперимент проходит на базе средних общеобразовательных учебных заведений Сахалина и Дальнего Востока. Этот опыт уже высоко оценили многие российские педагоги.

«Большинство детей хочет, чтобы на уроках информатики у них была возможность познакомиться и получить навыки работы с ИИ. Однако перед изучением таких тем ученикам необходима база знаний, которая позволит им уверенно взаимодействовать с компьютером и соответствующими программными продуктами. Поэтому я бы рекомендовал внедрять ИИ в курс информатики, начиная с девятого класса. Причем учащимся было бы интересно не просто научиться работать с нейросетями, но и узнать историю их развития, познакомиться с технической частью, методами машинного обучения ИИ и т. д.», — сказал Антон Тюрин, учитель информатики Лицей № 1 г. Брянска, финалист конкурса «Учитель года России — 2023».

Как отмечает педагог, системный подход в области использования искусственного интеллекта — одна из стратегических задач развития страны, обозначенных в федеральном проекте «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика». Ее практическое решение требует подготовки и обучения квалифицированных кадров, которое необходимо начинать уже со школы.