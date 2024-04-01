Сергей Башашин назначен директором по продукту In.Plan

Консалтинговая компания Axenix назначила директором по продукту (CPO) платформы In.Plan Сергея Башашина, эксперта в сфере управления продуктами интегрированного планирования.

У Сергея Башашина более 15 лет опыта работы в компаниях по разработке программного обеспечения, ИТ-консалтинге, оказании услуг внедрения приложений для автоматизации бизнес-процессов, проектного и портфельного управления. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

До прихода в Axenix Сергей Башашин занимал руководящие позиции в компаниях GoodsForecast, и SAS, где более 10 лет руководил портфелем продуктов и проектов в области интегрированного планирования, отвечал за развитие бизнеса в распределенной географии.

В роли CPO In.Plan Сергей Башашин отвечает за формирование и реализацию стратегии развития продукта, формирование дорожной карты, анализ рынка и потребностей заказчиков, операционное управление командой продукта. Также он сфокусируется на разработке и внедрении продуктовой методологии, продуктовом маркетинге и достижении ключевых операционных и финансовых показателей.

Axenix Сергей Башашин

«Большой опыт Сергея Башашина, его компетенции и экспертиза помогут нам усилить позиции In.Plan на рынке, реализовать новые проекты, усилить аналитические возможности продукта и развивать его с учетом лучших практик международных решений из разных отраслей. Уверен, что продуктовая команда In.Plan во главе с Сергеем сможет эффективно ответить на новые вызовы, которые стоят перед нами, а также достичь достойных результатов», – сказал Степан Нестеров, Управляющий директор Axenix.

«Axenix стремится предоставить клиентам уровень зрелости решений, не уступающий ведущим мировым продуктам. Платформа In.Plan динамично развивается, и уже сегодня может полностью закрыть многие потребности ИТ и бизнеса. Надеюсь, мой опыт проектного и портфельного управления, консалтинга в сфере продуктовой разработки поможет масштабировать и совершенствовать решение, а также предлагать клиентам удобные инструменты для автоматизации бизнес-процессов в различных отраслях», – отметил Сергей Башашин, CPO In.Plan.

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In.Plan – цифровая платформа интегрированного планирования, созданная объединенной командой специалистов, ранее работавших в Accenture, SAP и SAS. Руководители разработки – ключевые эксперты Axenix с многолетним опытом. Команда In.Plan включает в себя более 100 разработчиков, группу стратегического консалтинга и центр экспертизы, помогающий клиентам от стратегии до внедрения и поддержки новых процессов.

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.