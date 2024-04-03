diHouse расширяет продуктовый портфель элементов питания

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявила о заключении контрактов с брендами элементов питания GP, «Старт», Varta и GoPower. Ранее компания начала сотрудничество с брендом «Космос», который производит электро- и светотехнические товары, в том числе элементы питания.

Российский рынок электроники находится на подъеме, и рост продаж наблюдается во многих сегментах. В частности, батарейки – один из самых актуальных в быту продуктов, спрос на который всегда остается стабильно высоким. По оценкам экспертов, объем российского рынка элементов питания (батареек) по итогам 2023 г. составил 15 млрд руб.

Расширение ассортимента категории «Элементы питания» позволит партнерам diHouse консолидировать закупки и делать заказы на различную электронику и элементы питания для приобретаемых товаров. Как показывает практика, такой подход позволяет оптимизировать расходы на закупку электроники.

Компания diHouse предлагает различные типы батареек GP, «Старт», Varta и GoPower: алкалиновые батарейки АА, ААА, С и D, батарейки крона, литиевые дисковые батарейки, батарейки для фотоаппаратов, перезаряжаемые аккумуляторы с зарядными устройствами, пуговичные и солевые батарейки.

Также в ассортименте представлены и другие категории товаров GoPower и «Старт».

Все товары доступны для заказа.