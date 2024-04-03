CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Ритейл Дистрибуция
|

diHouse расширяет продуктовый портфель элементов питания

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявила о заключении контрактов с брендами элементов питания GP, «Старт», Varta и GoPower. Ранее компания начала сотрудничество с брендом «Космос», который производит электро- и светотехнические товары, в том числе элементы питания.

Российский рынок электроники находится на подъеме, и рост продаж наблюдается во многих сегментах. В частности, батарейки – один из самых актуальных в быту продуктов, спрос на который всегда остается стабильно высоким. По оценкам экспертов, объем российского рынка элементов питания (батареек) по итогам 2023 г. составил 15 млрд руб.

Расширение ассортимента категории «Элементы питания» позволит партнерам diHouse консолидировать закупки и делать заказы на различную электронику и элементы питания для приобретаемых товаров. Как показывает практика, такой подход позволяет оптимизировать расходы на закупку электроники.

Компания diHouse предлагает различные типы батареек GP, «Старт», Varta и GoPower: алкалиновые батарейки АА, ААА, С и D, батарейки крона, литиевые дисковые батарейки, батарейки для фотоаппаратов, перезаряжаемые аккумуляторы с зарядными устройствами, пуговичные и солевые батарейки.

Также в ассортименте представлены и другие категории товаров GoPower и «Старт».

Все товары доступны для заказа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

В России повысили штраф за спам-звонки до миллиона рублей

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

Станислав Пиголкин, DATAREON: Важно собрать всю информацию в одном месте

Идет обыск в крупной ИТ-компании, связанной с оборонкой. Видео

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще