CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Сколково» расширяет присутствие в трех регионах России

Новые региональные представители «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) появились в Калининградской и Тульской областях, а в Волгограде планируется запуск регионального оператора «Сколково» на базе строящегося Технопарка «Сталинград».

Подписано трехстороннее соглашение о создании регионального оператора «Сколково» на базе технопарка «Сталинград» в Волгоградской области. Подписантами со стороны правительства Волгоградской области, «Сколково» и технопарка «Сталинград» стали: заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская; вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин; генеральный директор технопарка «Сталинград» Алексей Цуканов.

Статус регионального представителя «Сколково» на территории Калининградской области получил директор фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило, а региональным представителем на территории Тульской области стал генеральный директор управляющей компании ИНТЦ «Композитная долина» Евгений Григорьев. Со стороны «Сколково» в подписании участвовал директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

Региональное развитие является одним из ключевых приоритетов работы «Сколково». На сегодняшний день экосистема включает более 4 тыс. технологических компаний, которые ведут свою деятельность более чем в 74 субъектах Российской Федерации. На текущий момент в 26 регионах функционируют операторы, а на территории 8 субъектов – региональные представители.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Пиголкин, DATAREON: Важно собрать всю информацию в одном месте

В России повысили штраф за спам-звонки до миллиона рублей

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Идет обыск в крупной ИТ-компании, связанной с оборонкой. Видео

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще