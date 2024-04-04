Больше половины крупнейших компаний в России нанимают директоров по продукту со стороны — результаты исследования КФР

Консультанты группы КФР подготовили исследование о роли директора по продукту (Chief Product Officer, СРО) в ведущих российских компаниях за период с января 2023 г. по февраль 2024 г.. В анализируемую выборку вошли СРО из рейтинга самых дорогих компаний Рунета, среди которых «Яндекс», Wildberries, Ozon, VK, HeadHunter, «Авито», «СКБ Контур» и др. Об этом CNews сообщили представители КФР.

Ключевые выводы и тренды исследования: 56% назначений на позицию СРО — это внешний найм; СРО — самая молодая управленческая позиция: средний возраст СРО — 37 лет, а самому молодому СРО — 25 лет; 13% директоров по продукту в России – женщины; 90% CPO имеет опыт работы в корпорации; 16% СРО попробовали себя в роли СЕО; 18% CPO до момента назначения имели опыт создания и развития стартапа в качестве основателя; из-за расширения зоны ответственности на несколько связанных продуктов роль СРО может трансформироваться в Chief Client Officer (ССО). Часто это происходит при запуске или переосмыслении системы лояльности клиентов компании.

Найм

Внешний найм преобладает над внутренним. 56% СРО были приглашены извне и лишь 44% — выросли внутри компании (изменение в 1% по сравнению с 2021 г. — 57% и 43%). 25% СРО ранее работали на этой позиции в другой компании. CPO, которые выросли до высокой управленческой позиции внутри компании, работали в корпорации в среднем 3,5 года на момент назначения на должность CPO.

Заметен рост числа переходов CPO из одного сегмента в другой. 50% CPO среди тех, кто был назначен извне, ранее работали в компании той же сферы (в том же сегменте consumer digital). В 2021 г. этот показатель находился на уровне 59%. Это означает, что на рынке становятся более частыми переходы продактов из одного сегмента в другой (маркетплейсы, доставка, такси, Ed-Tech и т.д.).

Опыт

61% директоров по продукту в 2024 г. до момента назначения на должность также работали в сфере управления продуктом. 21% занимали управленческую позицию уровня руководителя бизнес-подразделения или CEO (11% в 2021 г.). 80% на момент назначения на роль СРО уже обладали опытом управления продуктом, а 25% — уже руководили продуктовой разработкой в качестве СРО. Остальные CPO выросли функционально из стратегии, маркетинга, развития бизнеса, клиентского сервиса, e-commerce, монетизации, технологий, data science.

90% CPO имеет опыт работы в корпорации. 18% до момента назначения на роль директора по продукту имели опыт создания и развития стартапа в качестве основателей. Таким образом, управленцы, возглавляющие продуктовое направление в средней или большой компании, без корпоративного опыта – явление исключительное. Такая карьерная траектория возможна только в случае, если продакт вырос до роли СРО внутри компании, следуя общей динамике ее развития.

У 83% СРО есть опыт управление продуктом, у 41% — опыт управления проектами, у 28% — опыт в маркетинге. 19% СРО имеют опыт запуска собственных компаний, 17% — вышли из консалтинга, а 16% — уже пробовали себя в роли СЕО.

Возраст и срок работы

Средний возраст CPO увеличился на один год – 37 лет. Но функция остается одной из самых «молодых» среди C-Level позиций. Самому молодому СРО 28 лет, а самому зрелому – 50 лет. Средний срок пребывания в должности — два года. Данный показатель не отличается от аналогичного за предшествующие годы. При этом только 25% CPO находится в роли на протяжении трех и более лет.

Гендерный состав

Каждый восьмой директор по продукту в выборке – женщина: сегодня в российских компаниях лишь 13% женщин среди глав продуктового направления. Пропорция изменилась незначительно по сравнению с 2021 г., когда в процентном выражении гендерное соотношение находилось на уровне 14% женщин и 86% мужчин.

Ирина Калкина, партнер КФР и глава направления «Интернет-технологии и финтех»: «Мы наблюдаем институционализацию роли СРО в последние годы, потому что накапливаем в России больше собственных знаний в этом направлении. Сама роль СРО вбирает в себя все больше клиентского сервиса — это тренд и в России, и за границей. В 2023 г. мы увидели несколько параллельных процессов, связанных с переосмыслением сложносочиненных систем лояльности в крупных компаниях. Курируют и отвечают за клиентскую лояльность именно топ-менеджеры с продуктовым опытом. По сути, мы уже говорим об укрупнении роли СРО до условного Chief Client Officer (ССО), что поднимает роль руководителя продукта еще выше в корпоративной иерархии».

В анализируемую выборку вошли компании рейтинга Forbes самых дорогих компаний Рунета – 2023, а также интернет-компании, сервисы, стартапы, чей продукт и команды получили значительное признание экспертов. В исследовании, охватывающем анализ индивидуальных профилей и профессиональный опыт, участвовали 75 директоров по продукту. Название позиции лидера функционального продуктового направления может варьироваться в зависимости от конкретного бизнеса: Chief Product Officer, директор по продукту, Product Director, Chief Product Owner, BU General Manager, BU CEO и пр.

В материале 2024 г. сравнивается с 2021 г.. Данные взяты из исследования Korn Ferry Chief Product Officer: major trends in Russia / CPO INDEX 2021.

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КФР («Консалтинг Факты Результаты») — российская консалтинговая компания, созданная в 2022 г. и специализирующаяся на Executive Search, долгосрочных системах мотивации, грейдинге, трансформации корпоративной культуры и развитии лидеров.