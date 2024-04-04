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Экосистема Softline Universe дополнится технологией для автоматизации управления ИБ R-Vision SGRC

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявила о внедрении технологии R-Vision SGRC в экосистему Softline Universe. В рамках партнерства заказчики Softline смогут получить доступ к R-Vision SGRC. Решение поможет систематизировать ИБ-процессы и обеспечить соответствие требованиям регуляторов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решения класса SGRC становятся все более востребованными в различных секторах экономики, поскольку позволяют организациям эффективно управлять своими регуляторными обязательствами и минимизировать возможные риски. Интеграция R-Vision SGRC в экосистему Softline Universe позволит клиентам Softline сформировать план обработки рисков и приоритизировать очередность внедрения необходимых средств защиты.

«Внедрение R-Vision SGRC является важным шагом в сторону повышения зрелости Softline Universe в области информационной безопасности, — сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности Softline Universe. — Система позволит нашим заказчикам автоматизировать процессы обработки информации, сократить привлечение сотрудников к рутинным задачам, повысить эффективность управления рисками и уровень соответствия нормативным требованиям, а также обеспечить непрерывность бизнес-процессов в случае возникновения инцидентов».

R-Vision SGRC интегрирована с существующими ИТ-системами Softline Universe, включая системы управления идентификацией и доступом, системы обнаружения и реагирования на инциденты и системы управления конфигурациями. Эта интеграция обеспечит единый источник достоверной информации для принятия решений по управлению рисками и соответствия нормативным требованиям.

«Мы рады, что наше сотрудничество с Softline динамично развивается и технология R-Vision SGRC вошла в экосистему Softline Universe. Наша команда продолжает совершенствовать свои продукты, чтобы предлагать заказчикам лучшие решения на рынке, — сказал Алексей Денисов, менеджер по развитию партнеров R-Vision. — Наша система поможет Softline Universe повысить эффективность управления рисками, обеспечить соответствие нормативным требованиям и повысить безопасность активов».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 000 ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.

R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает технологии, которые помогают организациям уверенно противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать надежное управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в банках, государственных организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.

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