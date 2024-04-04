Каждый второй россиянин мечтает о четырехдневке

Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю поддерживает каждый второй. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Каждый второй россиянин поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Противников подобного графика работы среди россиян — 30%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: «При четырехдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь». Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

7 из 10 россиян, работающих по графику 5-дневной рабочей недели, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач на четырехдневке: «Это возможно при графике более восьми часов в день».

Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали респонденты моложе 34 лет (65%). Они же чаще уверяли, что справятся с работой за укороченную неделю.

Против короткой рабочей недели — каждый третий россиянин старше 45 лет. Зрелые специалисты чаще остальных говорили о неспособности решить все свои задачи за четыре рабочих дня.

При введении четырехдневной рабочей недели 26% россиян потратят освободившийся день на семью и детей, 22% — на отдых, 16% — на подработку. 13% россиян в свободный день займутся домашними делами, 11% — самообразованием. Еще один выходной 9% россиян потратят на личные дела. По 8% россиян посвятят свободный день активному отдыху, хобби, спорту или прогулкам.

Если сравнивать с аналогичным исследованием прошлых лет, россияне все чаще утверждают, что смогут справиться с рабочей нагрузкой в сокращенную рабочую неделю: 71% — сейчас, 64% — в июле 2023 г.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 379

Время проведения: 8 марта — 1 апреля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов