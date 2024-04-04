«Ростех» представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил модернизированную версию настольной гравировально-фрезерной машины для обучения школьников и студентов основам работы на станках с ЧПУ. Новое оборудование – полностью отечественная разработка, предназначенная для использования в средних и среднеспециальных учебных заведениях страны. Старт его серийного производства запланирован на 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Настольная гравировально-фрезерная машина предназначена для 2D/3D обработки различных полимеров и пластмасс, оргстекла, стеклотекстолита, дерева, МДФ, воска и цветных металлов.

«Разработка "Росэлектроники" поможет школьникам и студентам колледжей освоить основные принципы программирования ЧПУ оборудования и тут же получить практические навыки. На станке можно изготавливать различные детали, необходимые в реализации самых смелых проектов. Возможности трехосевой фрезерной и гравировальной обработки позволяют использовать станок в ювелирном деле, изготовлении сувенирной и рекламной продукции, прототипов деталей и мастер-моделей для литья печатных плат. Оборудование способно заменить зарубежные аналоги японских и немецких производителей», – сказали в «Ростехе».

В новой модификации МГФН-02 существенно улучшены параметры изделия. Размер рабочего поля увеличен на 30%, что позволит расширить номенклатуру конечных продуктов. В новой модели применен BLDC шпиндель – бесколлекторный двигатель постоянного тока. Он не требует периодической замены щеточного узла, что снижает затраты на обслуживание. Кроме того, программа, которая управляет работой станка, запускается в автономном режиме с SD-карты без необходимости иметь постоянное подключение к ПК или ноутбуку.

Новое оборудование разработано инженерами ПО «Электроприбор» (в составе концерна «Автоматика» входит в «Росэлектронику»).

«Новый станок – это полностью собственная разработка ПО “Электроприбор”. Он является модификацией предыдущей версии МГФН-01, которая уже применяется в учебных заведениях по всей стране. В настоящее время новая версия оборудования находится на стадии изготовления опытных образцов. Серийное производство планируется на 2025 г.», – сказал генеральный директор АО «ПО «Электроприбор» Алексей Трошин.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.