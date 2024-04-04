Step Logic подготовил ИБ-аналитиков для работы с «СерчИнформ SIEM»

Step Logic, российский поставщик услуг сетевой и системной интеграции, получил статус партнера, позволяющий компании поставлять «СерчИнформ SIEM» и оказывать заказчикам спектр услуг на базе защитного решения. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«СерчИнформ SIEM» – система управления событиями и инцидентами информационной безопасности в режиме реального времени. Система аккумулирует информацию из различных источников, анализирует ее, фиксирует ИБ-инциденты и оповещает о них службу безопасности.

«С прошлого года количество кибератак на российские компании кратно увеличилось. Чтобы охватить максимум рисков ИБ, крупные организации давно применяют такие комплексные инструменты защиты, как SIEM-системы. За последние несколько лет функционал отечественных SIEM значительно развился, но обратная сторона технологичности решений – повышенные требования к квалификации специалистов. Поэтому небольшие компании, которые планируют внедрять SIEM, часто сталкиваются с нехваткой компетентных кадров для работы с системой», – сказал Алексей Парфентьев руководитель отдела аналитики «СерчИнформ».

По данным исследования «СерчИнформ», для 14% российских компаний главной причиной отказа от закупки SIEM стали потенциальные трудозатраты на внедрение, настройку и кастомизацию. Только в 11% компаний смогли выделить для работы с SIEM профильного специалиста. Специалисты Step Logic предлагают заказчикам услуги по настройке и эксплуатации «СерчИнформ SIEM».

«Мы видим широкие перспективы в данном направлении и возможность применения услуги у заказчиков из разных сегментов – как обладающих высоким уровнем в области ИБ, так и менее зрелых, но нацеленных на развитие. Сейчас наблюдаем тенденцию по увеличению количества запросов на подобные услуги от небольших компаний, что как раз косвенно свидетельствует о повышении их уровня зрелости. Использование «СерчИнформ SIEM» позволит нам оказывать качественную и конкурентную услугу», – сказал Тарас Дира, директор центра сервисов информационной безопасности Step Logic.

Компетенции компании Step Logic включают внедрение, эксплуатацию и поддержку SIEM от «СерчИнформ». Партнер уже обучил работе с SIEM аналитиков сервисного подразделения, а также планирует подготовить проектных инженеров и архитекторов.

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«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Ее клиенты – более 4000 компаний по всей России и в 20+ странах мира.

Step Logic более 30 лет предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Штат – более 500 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также полный комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.