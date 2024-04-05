Edutoria и университет МИСИС запускают новую магистратуру по индустриальным квантовым технологиям

В новом академическом году продолжится сотрудничество образовательной платформы Edutoria от Сбербанка с Национальным исследовательским технологическим университетом МИСИС и, помимо уже открытой магистратуры «Науки о данных», будет запущена магистерская программа «Индустриальные квантовые технологии». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Программа нацелена на подготовку специалистов по инженерии и программированию квантовых технологий и ориентирована на талантливых выпускников физических и физико-технических факультетов, а также специалистов в области информационных и коммуникационных технологий, желающих развиваться в одном из самых сложных и перспективных технологических направлений на стыке квантовой физики, инженерии и ИТ.

Светлана Меркушина, исполнительный директор Центра индустрии образования Сбербанка: «В таких программах университеты выступают источником фундаментальных знаний, без которых невозможно развитие по-настоящему высокотехнологичных отраслей. Мы это понимаем, а потому подходим особенно серьезно к выбору академических партнеров для наших проектов. Рада, что сотрудничество с НИТУ МИСИС приобрело по-настоящему системный характер. Новая совместная магистратура — это программа по подготовке уникальных специалистов в области квантовой инженерии и квантовых вычислений».

Андрей Воронин, исполняющий обязанности проректора по образованию НИТУ МИСИС: «Магистерская программа «Индустриальные квантовые технологии» — это ответ на вызов второй квантовой революции. Квантовые технологии стремительно развиваются во всем мире и находятся уже на этапе перехода из научных лабораторий в индустрию. Университет МИСИС обладает уникальной экспертизой в квантовых технологиях: это единственное место, где разрабатываются квантовые процессоры и алгоритмы, создаются квантовые детекторы и коммуникации. Новая программа построена на тесном взаимодействии с индустриальными партнерами, ее выпускники станут специалистами, чьи знания позволят не только успешно применять квантовые технологии в индустрии, но и решать задачи завтрашнего дня: определять направления эффективного развития квантовых технологий в интересах индустрии. Магистратура реализуется в гибридном формате и как никогда важен опыт «СберОбразования» в реализации цифровых образовательных программ».

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