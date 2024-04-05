«Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса

Разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft, компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), и группа компаний Б1, представитель рынка аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, объявили о старте сотрудничества. Оно позволит обеспечить клиентов надежными отечественными ИТ-решениями для цифровой трансформации и автоматизации процессов CRM.

Партнеры планируют совместное участие в масштабных проектах, разработку и внедрение инноваций, консолидируя экспертизу и компетенции команд. Платформа BPMSoft выбрана Б1 в качестве приоритетной для проектов автоматизации внутренних бизнес-процессов и управления взаимоотношениями с клиентами.

Иван Бутягин, партнер группы компаний Б1, руководитель отдела технологического консалтинга, сказал: «Сотрудничество с «Ланит Омни» поможет нам расширить инструментарий для решения бизнес-задач наших клиентов. Мы видим здесь большой потенциал и уверены, что совместные проекты в сфере цифровой трансформации будут успешными».

Владимир Чанышев, директор департамента партнерских продаж «Ланит Омни», отметил: «Сферы продаж, маркетинга и сервиса наиболее зависимы от применения технологий. Уровень цифровой зрелости компаний в этих направлениях становится одним из главных факторов конкурентоспособности на рынке. Партнерство позволит объединить возможности BPMSoft в плане автоматизации и управления ключевыми бизнес-процессами с масштабным опытом и лучшими практиками группы компаний Б1 в области консалтинга. Мы сможем обеспечить наших клиентов всем необходимым для роста и планомерного развития».