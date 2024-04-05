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Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка унифицированных коммуникаций. Этот рынок включает корпоративную телефонию, видеоконференцсвязь (ВКС), корпоративные мессенджеры и почтовые решения.

По оценке аналитиков, российский рынок корпоративных коммуникаций в 2023 г. составил 81 млрд руб. В ближайшие пять лет он может удвоиться и достичь 164 млрд руб., что соответствует среднегодовому темпу роста на уровне 15%. Об этом CNews сообщили представители J’son & Partners Consulting.

При этом ожидается, что доля российских разработчиков имеет потенциал к росту опережающими темпами на фоне нескольких факторов. Во-первых, за счет активного замещения решений, ушедших из России иностранных вендоров - таких, как Cisco, Microsoft и Avaya. Во-вторых, благодаря повышению требований к информационной безопасности со стороны регулятора.

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J’son & Partners Consulting
Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году

Аналитики J’son & Partners прогнозируют, что продажи отечественных решений для корпоративных коммуникаций в ближайшие годы вырастут в четыре раза – до 149 млрд руб. в 2028 г. по сравнению с 37 млрд руб. в 2023 г., что соответствует среднегодовому темпу роста на уровне 33% и более чем в два раза превышает темпы роста рынка. Это может привести к росту доли отечественных решений (программное обеспечение и оборудование) с 45% в 2023 г. до 91% в 2028 г.

J’son & Partners также приводит прогнозы роста продаж российских решений в отдельных сегментах рынка корпоративных коммуникаций:

– Продажи отечественных систем ВКС, включая ПО и оборудование, увеличатся до 44,5 млрд руб. в 2028 г. по сравнению с 9,8 млрд руб. в 2023 г. Среднегодовой темп роста составит 35%.

– Продажи российских систем корпоративной телефонии (виртуальные автоматические телефонные станции на серверах, программное обеспечение, IP-телефоны и др.) вырастут до 56,1 млрд руб. в 2028 г. по сравнению с 20,2 млрд руб. в 2023 г. Среднегодовой темп роста составит 23%.

– Продажи отечественного ПО для корпоративных мессенджеров достигнут 28,2 млрд руб. в 2028 г. по сравнению с 2,8 млрд руб. в 2023 г., то есть будут расти в среднем на 59% в год.

– Продажи корпоративных почтовых решений (почтовые серверы в помещении заказчика и др.) достигнут 20,9 млрд руб. в 2028 г. по сравнению с 3,9 млрд руб. в 2023 г. Среднегодовой темп роста составит 40%.

В топ-3 рынка лидеров отечественных систем ВКС входят компании IVA Technologies, Vinteo и TrueConf. Лидером рынка российских разработчиков ВКС является компания IVA Technologies. Компания наращивает долю за счет развития экосистемы продуктов, в которую, кроме ВКС, входят IP-телефония, корпоративные мессенджеры и почтовые серверы.

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