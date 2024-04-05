Сбербанк и «СберМаркетинг» запустили HR-кампанию с использованием ИИ-симулятора

Сбербанк запустил необычную рекламную кампанию по поиску талантов — ИИ-симулятор для студентов, желающих пройти стажировку. Визуальную составляющую проекта, персонажей и локации разработала команда «СберМаркетинга». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Sberseasons — оплачиваемая программа стажировок для студентов очной формы обучения под руководством топовых специалистов Сбербанка по разным направлениям: веб-разработке, тестированию, анализу данных, дизайну, маркетингу, праву и другим востребованным специальностям.

У участников кампании есть возможность пропустить один из самых сложных этапов отбора на стажировку в Сбербанке и сразу перейти к тестированию. Для этого нужно найти секретный промокод во время обучения своей нейросети, сохранить его и ввести при заполнении полной анкеты Sberseasons.

«ИИ-симулятор дает пользователям возможность обучить одну из двух нейросетей на выбор — сверхмилую или сверхразумную — и в игровом формате подать заявку на стажировку. Обучение проходит в три шага. На каждом нужно выбрать один из предложенных критериев, после чего персонаж дополняется элементом согласно выбранному варианту развития. В конце каждый пользователь сможет создать своего персонажа и получить открытку», — Денис Шокин, руководитель отдела реализации цифровых проектов, «СберМаркетинг».

«Современные образовательные технологии облегчают доступ к знаниям, дают возможность любому человеку учиться у лучших профессионалов-практиков и имеют огромный потенциал. Технологии также помогают в продвижении образовательных программ: ИИ-симулятор, который мы запустили для поддержки программы Sberseasons, и игровая механика с поиском промокода притягивают интерес потенциальных стажёров. Мы получаем большой отклик от студентов, желающих стажироваться у опытных наставников в Сбере», — Анастасия Владимировна Ламскова, руководитель направления отдела HR-бренда, Сбербанк.