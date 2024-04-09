CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

YandexGPT напишет резюме айтишников на платформе SkillStaff

SkillStaff добавил на платформу доработку на базе YandexGPT API. Генеративная нейросеть создает обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на маркетплейсе и помогает клиентам экономить время при подборе специалистов. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff внедрил на платформу технологию YandexGPT API. Доработка позволяет добавлять обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на платформе. Главная задача нововведения — создание краткого и емкого описания опыта сотрудника на основе детализированной информации о выполненных проектах, достижениях и используемом стеке. Применение нейросети упростит работодателям оформление профиля специалиста, а также повысит качество и привлекательность его карточки на маркетплейсе. Новая функция поможет экономить время: компаниям на создание описаний, а клиентам — на выборе кандидатов.

В рамках интеграции нейросети ИТ-компания разработала промпты и добавила функцию в раздел «Главное о специалисте». Теперь работодатели могут ввести ключевые навыки и опыт сотрудника на проектах и воспользоваться опцией «Сгенерировать с помощью YandexGPT (бета)». На основе данных нейросеть составит сопроводительный текст, который дальше можно отредактировать.

«Варианты сопроводительных писем от YandexGPT помогут специалистам повысить качество и привлекательность профиля и выделить важную информацию. Использование нейросетей повышает производительность и экономит время, как ИТ-партнеров на платформе, так и наших клиентов. База компании включает более 10 тыс. профессионалов, что дает широкий выбор и возможность найти идеального кандидата для конкретного проекта. В первую очередь компании обращают внимание на раздел «Главное», который содержит ключевую информацию о кандидате», - сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

SkillStaff стала одной из первых компаний, которая применила YandexGPT API по программе грантов от Yandex Cloud. Компания запустила программу в конце 2023 г., благодаря которой технологические компании могут получить 1 млн руб. на использование YandexGPT API для создания чат-ботов, умных помощников, генерации и обработки информации в бизнес-приложениях и веб-сервисах.

***

SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга.

Сегодня на платформе более 10 тыс. специалистов 95+ квалификаций от 300+ ИТ-компаний, среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и др. Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

У экс-подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы по телефону похитили 44 миллиона

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

С HP сбили спесь. Компания ответит в суде за блокировку принтеров и навязывание своих картриджей

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Google запустила бесплатный ИИ-инструмент для написания кода

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще