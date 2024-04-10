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ГК «Солар»: школьники все чаще идут в ИБ

Рынок труда в сфере информационной безопасности (ИБ) сегодня пользуется возрастающим интересом у нового поколения выпускников, считает Софья Худякова, руководитель отдела продуктовой аналитики ГК «Солар». Такие выводы эксперт делает на основании опыта взаимодействия «Солара» с молодыми кадрами: сотрудничество с вузами, экскурсии в офис компании для студентов и выпускников старших классов школ, организация хакатонов и стажерская программа.

«Мы как разработчик продуктов для ИБ активно инвестируем в собственные решения, поэтому испытываем большую потребность в кадрах. При этом мы не ограничиваемся только опытными сотрудниками, а готовы самостоятельно развивать молодые таланты, — комментирует Софья Худякова. — Я и другие специалисты «Солара» замечаем, что молодые люди хотят развиваться в этой отрасли. Они живо интересуются технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, задают вопросы, как технологии позволяют анализировать кибератаки, как применяются математические знания на практике».

В числе мероприятий компании, направленных на знакомство со сферой ИБ, эксперт назвала экскурсии для школьников и студентов в Solar JSOC — первый и крупнейший в России коммерческий центр противодействия кибератакам. Его специалисты защищают крупнейшие организации России из самых разных отраслей, а также госсектор, включая инфраструктуру электронного правительства и ключевые деловые и общественные мероприятия. Гости имеют возможность заглянуть в самое сердце центра, увидеть, в чем заключается работа специалистов кибербезопасности, как выявляются хакерские атаки и сетевые угрозы. Студенты профильных вузов могут пройти в JSOC стажировку и получить предложение о трудоустройстве. Весенний набор 2024 г. стал рекордно высоким: 1094 человека успешно прошли входное тестирование и приступили к обучению, что еще раз демонстрирует рост интереса к кибербезопасности.

Эту тенденцию подтверждает и статистика вузов: конкуренция за поступление на профильные специальности в ведущих вузах весьма высока и растет от года к году. Так, в 2023 г. проходной балл на направление «Информационная безопасность» в Высшей школе экономики составил 283 балла по сравнению с 272 баллами в 2022 г. В МГТУ имени Баумана средний проходной балл за год вырос с 255 до 285 баллов по направлению «Компьютерная безопасность» и с 274 до 285 баллов по направлению «Информационная безопасность автоматизированных систем». Всего в прошлом году по данным Минцифры ИБ направления выбрало 175 тыс. абитуриентов.

Эта сфера действительно выглядит привлекательной и перспективной для выпускников в связи с дефицитом кадров и динамичным развитием отрасли, считает Софья Худякова. Демографическая яма начала 90-х негативно повлияла на рынок труда в целом, не говоря о рынке труда ИБ, который достаточно молод: специализация «Информационная безопасность» в вузах появилась чуть более 20 лет назад. Это означает, что квалифицированных специалистов по ИБ очень мало, а опытных еще меньше.

В то же время экономика претерпевает стремительные изменения в силу повсеместной цифровизации всех сервисов и услуг, в том числе государственных, развития технологий передачи связи, распространения интернета вещей. А все цифровые каналы, устройства и инфраструктура — потенциальная мишень киберпреступников. На фоне ухода с российского рынка большинства западных поставщиков, разработчики отечественных продуктов поставлены перед необходимостью быстро насытить рынок качественными ИБ решениями, не уступающими зарубежным аналогам. Поэтому и специалисты, способные разрабатывать, внедрять, администрировать эти решения, востребованы как никогда.

«То, что будущее за информационными технологиями, понятно уже всем, но школьникам и тем более их родителям бывает непросто разобраться в многообразии специализаций и направлений внутри отрасли, чтобы сделать выбор. «Солар» совмещает роли разработчика, системного интегратора и сервис-провайдера, поэтому может ближе познакомить желающих с такой интересной сферой как кибербезопасность во всем ее многообразии, показать разные карьерные пути. Лекции о профессиях в ИБ помогают в профориентации, хакатоны — прекрасная возможность попробовать свои силы и проявить себя в командной работе. А стажерские программы — комфортный вход в профессию и возможность трудоустроиться в штат компании еще до получения диплома. Мы всегда рады гостям, с готовностью делимся экспертизой и открыты к сотрудничеству с молодыми специалистами», — сказала Софья Худякова.

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