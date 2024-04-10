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Образовательная платформа «Телеквант» открыла доступ к видеоурокам и программному эмулятору 30-кубитного квантового компьютера

Российский разработчик квантового ПО «КуБорд» объявил об официальном запуске образовательной платформы квантового программирования «Телеквант», воспользоваться которой в тестовом режиме могут не только учащиеся вузов и корпоративных университетов, но и все желающие.

Отличительной особенностью платформы стал комплексный подход к обучению квантовому программированию. Так, пользователи освоят всю необходимую теорию по разработке программного кода и специфике квантовых вычислений в ходе обновляемого видеокурса. В то же время сформировать и отработать навыки квантового программирования на эмуляторе 30-кубитного квантового компьютера, размещенного в облаке VK Cloud, можно будет прямо внутри популярных мессенджеров.

Интерфейс работы с эмулятором реализован в виде простого диалога в чат-ботах Telegram или «Вконтакте». «Телеквант» принимает на вход программный код на языке квантового программирования OpenQASM 2.0, проводит вычисления и возвращает пользователю ответ. Интеграция в мессенджеры позволяет знакомиться с особенностями квантового программирования, не приобретая дорогостоящее оборудование или специализированное программное обеспечение.

«Телеквант» доступен как государственным, так и частным образовательным организациям на «Витрине цифрового РОСТа» — платформе-агрегаторе цифровых решений для российских вузов. Включение программного продукта в каталог цифровых технологий, решений и сервисов образовательного сектора призван уже в среднесрочной перспективе обеспечить поддержку государству и бизнесу. В частности, проектным офисам по квантовым вычислениям российского enterprise-сегмента, который сегодня сталкивается с дефицитом квалифицированных кадров в этой отрасли.

«Основная цель компании «КуБорд» — сделать квантовые вычисления доступнее и помочь представителям индустрии и государству получить максимум возможных эффектов от применения технологии для решения научно-исследовательских и бизнес-задач. С помощью образовательной платформы «Телеквант» мы еще на один шаг приблизились к реализации этой цели. Накопленные более чем за 6 лет активной работы знания мы формализовали в короткие и понятные видеоуроки, в каждый из которых интегрирована работа с эмулятором настоящего квантового компьютера. Теперь школьники, студенты и молодые специалисты могут знакомиться с азами квантовых вычислений в привычной для них среде «ВКонтакте» или Telegram, без установки дополнительных приложений», — отметил Алексей Федоров, генеральный директор компании «КуБорд», руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра.

«Квантовые вычисления — это одно из наиболее перспективных направлений технологического развития, способных повысить конкурентоспособность страны и качество жизни в ней, очень важно, что это находит отражение в политике государства, реализующей федеральный проект «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Вместе с тем, ключевой задачей внедрения любых новых технологий являются кадры, поэтому наш проект «Витрина цифрового РОСТа» активно сотрудничает с компанией «КуБорд», продвигая в университеты образовательный цифровой сервис «Телеквант», моделирующий работу квантового компьютера и предоставляющий лучшие практики по обучению квантовому программированию», — сказал Александр Царегородцев, один из создателей платформы «Витрина цифрового РОСТа».

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