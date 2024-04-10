Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит»

Виталий Германов назначен руководителем департамента разработки и инфраструктурных проектов Центра цифровой трансформации «Борлас Эдит». Об этом CNews сообщили представители «Эдит Про».

ЦЦТ «Борлас Эдит» был образован в результате слияния практик «1С» группы «Борлас» и компании «Эдит Про». Центр занимается комплексными проектами цифровой трансформации и импортозамещения на базе решений отечественной разработки.

Департамент разработки – одно из ключевых структурных подразделений компании. По мере развития практики и масштабирования проектов он был реорганизован в департамент разработки и инфраструктурных проектов.

Виталий Германов возглавил департамент разработки и инфраструктурных проектов ЦЦТ «Борлас Эдит»

«Процесс импортозамещения в России продолжает набирать обороты. Отвечая на резкое увеличения спроса, мы активно расширяемся, увеличиваем сложность и масштаб реализуемых проектов. Создание нового департамента позволит нам реализовывать более комплексные и сложные внедрения», — сказал генеральный директор «Эдит Про» (Группа «Борлас») Дмитрий Кичко.

Виталий Германов работает в «Эдит Про» со дня основания. Начинал карьерный путь с должности разработчика, затем возглавил отдел разработки и позже одноименный департамент. Он стоял у истоков формирования экспертной команды департамента.

Сейчас в объединенном департаменте разработки и инфраструктурных проектов работает более 60 человек. Планируется его серьезное расширение, как за счет найма и развития молодых специалистов в рамках программ стажировки и наставничества, так и путем привлечения уже состоявшихся профессионалов с уникальным опытом и широкими компетенциями.

В новой должности Виталий Германов сосредоточится на организации эффективной работы увеличенного штата специалистов департамента. Кроме того, он займется развитием компетенций компании в области настройки и администрирования серверного оборудования под управлением ОС Linux и СУБД PostgreSQL, включенных в Реестр российского ПО.

Такие специалисты нужны российскому бизнесу, который до санкций развертывал инфраструктурные решения преимущественно на базе ОС Microsoft.

Объединение специалистов по работе с инфраструктурой в рамках единого департамента позволит «Эдит Про» быстрее и качественнее выполнять проекты любой сложности.

«Процессы импортозамещения требуют усиления компетенций компании в области импортозамещения серверных ОС и СУБД. В связи с этим было принято решение о расширении штата системных администраторов, администраторов баз данных (DBA) и экспертов по технологическим вопросам. Обновленная и усиленная команда будет обеспечивать быстродействие и безотказность систем, в том числе относящихся к объектам критически важной информационной инфраструктуры», — сказал Виталий Германов.

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«Борлас» – в группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит Про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас ИТЦ». Уже 30 лет «Борлас» подтверждает репутацию надежного и профессионального партнера, предлагая заказчикам индивидуальный подход и современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

Команда «Эдит Про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит Про» является одним из ведущих интеграторов ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает уникальными компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит Про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов. Среди клиентов организации — ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Русгидро», сеть магазинов «Магнит», ООО «Сбербанк-Сервис» и многие другие крупные государственные и коммерческие организации.