Наталья Сергунина: Начался прием заявок на ИТ-стажировку в Правительстве Москвы

Студентов последних курсов и выпускников вузов, желающих построить карьеру в сфере информационных технологий (ИТ), приглашают подать заявку на стажировку в Правительстве Москвы. Прием на новый поток направления «ИТ-город» продлится до 24 мая 2024 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина. Программа рассчитана на участников до 35 лет.

Желающим присоединиться к команде города нужно заполнить анкету на карьерном портале. После регистрации им предстоит ответить на вопросы онлайн-тестирования, выполнить профильное задание и пройти собеседование.

«Направление “ИТ-город” появилось в 2022 г. С тех пор кандидаты подали порядка 4,7 тыс. заявок. Учитывая большой интерес и высокий конкурс, число мест увеличили. Всего в этом году возможность поработать со столичными экспертами получат 120 молодых специалистов», — сказала Наталья Сергунина.

Они примут участие в развитии таких значимых для города цифровых проектов, как портал mos.ru, платформа «Мос.Облако» и электронные услуги.

Программа предполагает полугодовую оплачиваемую стажировку по одному из ИТ-направлений. Самые популярные — «Техническая поддержка», «Бизнес и системный анализ» и «Управление проектами».

Кроме того, молодежь получит опыт в аналитике данных, разработке продуктов и тестировании программного обеспечения.

«Стажировка в Правительстве Москвы — шанс заявить о себе и внести вклад в развитие города. Многие молодые специалисты впоследствии получают предложения о трудоустройстве. Например, сейчас в ИТ-команде столицы трудятся 58 выпускников проекта», — отметила Наталья Сергунина.

В их числе и администратор проекта «Госуслуги и МФЦ» в подведомственном учреждении столичного Департамента информационных технологий Александра Ваганичева.

«С самого начала меня привлекло приветливое отношение к новым сотрудникам. После небольшого погружения мы начали выполнять задачи наравне со всеми, а через месяц я уже чувствовала себя полноправным членом коллектива. Рада, что когда-то решилась поучаствовать. Я получила интересный опыт, любимую работу и возможность развиваться профессионально», — сказала Александра Ваганичева.

Кадровые сервисы Правительства Москвы реализуют программу стажировок в столице с 2011 г. Всего в ней доступно семь направлений. Среди них «Медийный город», «Городская экономика», «HR-город». Сейчас идет набор на новый поток по всем сферам.