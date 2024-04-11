Новая профессия, поиск дзена и хобби — где и зачем учатся россияне онлайн в 2024 году

Онлайн обучение — феномен, с которым мы сталкиваемся каждый день. Кто-то говорит, что такой формат — новый всадник апокалипсиса, а кто-то получает новую профессию и начинает новую жизнь. Эксперты Tiburon Research решили спросить у россиян напрямую: где и как проходит онлайн обучение сегодня и оправдывает ли оно возложенные ожидания.

Почти 40% россиян за последний год занимались онлайн обучением по каким-либо направлениям. Наиболее востребованным направлением является повышение квалификации в текущей профессии – среди аудитории 36% посещали подобные курсы за последний год. Также популярным направлением в онлайн-обучении являются иностранный языки – 29% опрошенных изучают языки именно онлайн. Об этом CNews сообщили представители Tiburon Research.

Tiburon Research Направления онлайн-обучения

Большинство (69%) прошли за год один-два курса: это является оптимальным количеством курсов для аудитории. При этом больше половины обучающихся онлайн (59%) платили за свое обучение самостоятельно, оплачивая курс полностью (73%). Оплата курса в рассрочку также является актуальной опцией для россиян: 25% воспользовались такой возможностью при оплате онлайн-обучения за последний год.

Tiburon Research Как платили за обучение

При этом россияне не забывают и о саморазвитии, не связанном с работой: 21% среди всех обучавшихся онлайн прошли курсы о красоте и здоровье, хобби и творчестве, а также курсы по психологии и личностному развитию. Свою нишу в онлайн-обучении заняли и курсы по искусству (живопись, кино, музыка, архитектура, фотография и т.д.) – это направление оказалось интересным 16% аудитории.

Сколько стоит обучение?

В целом стоимость больше половины курсов (56%) не превышает 20 тыс. руб., но также есть отдельная прослойка более дорогих курсов от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.: их доля составила 18%. Курсы стоимостью более 50 тыс. руб. являются скорее исключением, чем правилом (только 6% аудитории проходили курсы с такой ценой).

Tiburon Research Стоимость последнего курса

Почему занимаются онлайн-обучением и удалось ли достичь целей

Основные цели, которые ставят перед онлайн-обучением, связаны именно с работой: 43% аудитории хотят получить повышение, 41% обучаются, чтобы получить дополнительные навыки в своей профессии. Также больше трети опрошенных с помощью онлайн-курсов хотят освоить совершенно новую профессию.

Tiburon Research Причины онлайн-обучения

Саморазвитие является не менее популярной целью обучения – «для себя» учатся 36% аудитории, онлайн-курсы в целом интересны и являются хобби для опрошенных.

Топ площадок для онлайн-обучения по мнению пользователей

Самыми популярными платформами онлайн-обучения являются Skillbox и «Яндекс Практикум»: эти бренды наиболее ярко запомнились аудитории (Skillbox знают по названию 62%, «Яндекс Практикум» – 53%). Именно этими онлайн-ресурсами россияне пользовались чаще всего за прошедший год и готовы их рекомендовать для обучения в будущем.

Tiburon Research На каких платформах проходило обучение

Помимо лидеров аудитории запомнились такие платформы как «Нетология» (35%) и Skillfactory (29%). Опрошенные хорошо знакомы с сервисами для изучения иностранного языка, такими как Duolingo (26%) и SkyEng (25%).

В целом, при выборе платформы для занятий онлайн решающим фактором для половины опрошенных является: возможность обучения в собственном темпе; гибкость расписания занятий; обратная связь; проверка выполненных заданий; квалификация преподавателей; индивидуальный подход к обучению в целом.

Немаловажной остается и финансовая сторона вопроса: стоимость курса также входит в топ-2 важных характеристик при выборе платформы (47% аудитории отметили этот пункт в качестве самых важных).

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Tiburon Research — российская исследовательская компания, которая занимается изучением потребителей и пользователей в онлайн-формате. Изучает мнения, потребности, поведение и предпочтения потребителей.