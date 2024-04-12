Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов

Совет директоров фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) избрал Сергея Перова председателем правления с 27 апреля 2024 г. До этого Сергей Перов работал в должности первого заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы.

Игорь Дроздов, возглавлявший правление с 2016 г., присоединится к команде ВЭБ.РФ в качестве заместителя председателя госкорпорации. Он будет курировать блок инновационных институтов развития и работать над усилением их координации и бесшовного взаимодействия. Также Игорь Дроздов займет должность заместителя председателя совета директоров фонда «Сколково».

Игорь Шувалов, председатель совета директоров фонда «Сколково», отметил высокую эффективность работы «Сколково» в рамках группы ВЭБ.РФ.

Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда «Сколково», сказал: «ВЭБ.РФ во взаимодействии с Москвой обсуждал развитие проекта "Сколково", в котором есть инновационное содержание и есть задачи градостроительного развития этой территории. Уверен, что обновлённая конфигурация нашего партнёрства позволит активнее двигаться по повестке технологического суверенитета, добиваясь тех целей, которые прозвучали в послании Президента Российской Федерации. Игорь Дроздов займется инновационной повесткой уже внутри управленческой команды ВЭБ.РФ, координируя её в рамках группы развития. Сергей Перов как руководитель фонда "Сколково" обеспечит синхронизацию наших общих усилий с Москвой».

Интеграция правительства Москвы в управление ИЦ «Сколково» позволит развивать территорию центра и инфраструктуру по московским стандартам качества городской среды.

Сергей Перов, председатель правления фонда «Сколково», сказал: «Сколково» – важный элемент инновационной инфраструктуры России и одновременно – перспективный центр высокотехнологичной промышленности столичной агломерации. Взаимодействие группы ВЭБ.РФ с Москвой создаст условия для дальнейшего развития проекта и обеспечит ему дополнительные инвестиции. Такое сбалансированное партнёрство позволяет нам играть значимую роль в достижении технологического суверенитета страны».