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В Передовой инженерной школе Сеченовского Университета обучают роботов новым функциям для системы здравоохранения

В образовательном пространстве «Информационные технологии в медицине» ПИШ Сеченовского Университета начали обучать роботов-манипуляторов ассистировать хирургам во время операций и автоматизировать рутинную работу лаборантов. В разработке программного обеспечения для роботических систем участвуют студенты. В дальнейшем созданные ими технологии будут внедрять в клиническую практику. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Образовательное пространство «Информационные технологии в медицине» в Передовой инженерной школе Первого МГМУ открылось в прошлом году. В нем студенты разрабатывают технологии на основе искусственного интеллекта для системы здравоохранения. Для создания таких технологий были закуплены специальные вычислительные комплексы. По словам научного руководителя ПИШ «Интеллектуальные системы тераностики», директора Института бионических технологий и инжиниринга Дмитрия Телышева, один из проектов, над которым студенты работали совместно с пульмонологами, — разработка неинвазивного метода оценки функции дыхания пациентов. Сейчас направления для проектов расширили – помимо создания технологий на основе ИИ, студенты начали работать с роботическими системами. Цель проекта – разработать программное обеспечение, которое позволит обучить роботов–манипуляторов помогать хирургам во время операций.

«Все знают о робот-ассистированной хирургической системе Da Vinci, которую применяют в малоинвазивной хирургии, — сказал Дмитрий Телышев. — Однако высокотехнологичные вмешательства можно выполнять и с помощью более компактных систем, например, роборук. Студенты будут расширять функционал роботов, чтобы они могли ассистировать хирургам при различных лапароскопических вмешательствах. Затем студенческие проекты будут развиваться в технологии для использования в клинике».

Еще один проект образовательного пространства — «Робот-лаборант». Речь идет о разработке алгоритмов для обучения роботов выполнять рутинные повторяющиеся действия в диагностической лаборатории. Например, с их помощью можно автоматизировать сортировку биоматериалов, аликвотирование пробы биоматериала из первичных пробирок и другие процессы.

В проектах, направленных на разработку технологий на основе ИИ и обучение роботических систем, участвуют магистранты ПИШ по направлениям «Интеллектуальные информационные технологии в медицине» и «Бионические системы в медицине». Бакалавров инженерных направлений тоже привлекают к проектам, но уже на 3-4 курсах, после того, как они получили фундаментальные знания в выбранных областях. Одновременно в лаборатории могут работать 10 человек. Кроме того, здесь будут проходить практику студенты технических вузов, в которых есть направления в области биомедицины.

«Для проектной работы мы выбрали самые передовые направления – технологии ИИ и робототехнику, за которыми будущее. Роботизация, автоматизация различных процессов - это технологический тренд в любой отрасли, в том числе и в медицине. Сегодня на производстве в нашей стране задействованы более пяти тысяч роборук, а будет еще больше. Мы готовим специалистов, которые не только будут уметь работать с таким оборудованием, но и создавать новые технологии для системы здравоохранения», — сказал научный руководитель ПИШ.

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