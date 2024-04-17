ДОМ.РФ запустил образовательный курс «Искусственный интеллект. Погружение в технологии» на Edutoria

Цифровая академия ДОМ.РФ запустила образовательный курс «Искусственный интеллект. Погружение в технологии» об истории и трендах искусственного интеллекта, теории машинного обучения и основах продуктового управления. Об этом объявил директор цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов в рамках экспертной сессии «Искусственный интеллект в девелопменте: от идей к инновациям» на выставке-форуме «Россия».

Курс размещён на образовательной платформе Edutoria от Сбера. Программа подойдёт всем, кто интересуется технологиями ИИ и хочет применять их в повседневной жизни: новичкам в ИТ и Data Science, руководителям и сотрудникам, которые планируют использовать ИИ в своей профессиональной деятельности.

«Сегодня искусственный интеллект не просто позволяет нарастить конкурентные преимущества, но уже в большой степени является обязательным требованием к функционированию компании. ИИ имеет большой потенциал как для сокращения расходов, так и для улучшения клиентского опыта, повышения качества и скорости процессов. Поэтому спрос на специалистов с навыками в области ИИ будет только расти. Учитывая это, мы уже сейчас начинаем активную работу с аудиторией, которой интересна эта технология, и вместе с популярными отечественными EdTech-площадками предлагаем актуальные продукты и курсы», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Во время обучения слушатели познакомятся с историей и трендами технологий искусственного интеллекта и разберут случаи их использования в работе и жизни, изучат основы программирования языка Python, создадут собственные ML-модели и погрузятся в продуктовый менеджмент с примерами в сфере ИИ и строительства.

«Бизнес проактивно развивает квалифицированные кадры. Одна из стратегий – выстраивание эффективного и выгодного сотрудничества c EdTech-компаниями. Внедрение технологий ИИ является перспективным направлением в любой отрасли: они увеличивают эффективность благодаря оптимизации рутинных процессов, анализируют большой объём данных и помогают сотрудникам сосредоточиться на решении сложных и творческих задач. В строительной сфере уже около 6% компаний используют в своей работе инструменты на основе ИИ. На Edutoria мы также видим высокий спрос на курсы о нейросетевых моделях с практическими заданиями», – сказал директор платформы Edutoria Михаил Жашков.

Программа предусматривает дополнительный бесплатный доступ к модулю о продуктовом менеджменте, который даст необходимые знания для управления продуктом на основе технологий искусственного интеллекта.

Преподавателями программы продолжительностью 25 часов стали эксперты Лаборатории ИИ ДОМ.РФ. По итогам слушатели получают сертификат от ДОМ.РФ х Edutoria. Подробную информацию об условиях обучения можно узнать на странице курса.