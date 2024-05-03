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Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra

ГК Simetra и Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения Simetra поставила вузу академические лицензии на использование в образовательном процессе цифровой платформы RITM³. Это собственная инновационная ИТ-разработка компании, которую студенты смогут применять для выполнения практических заданий по моделированию транспортных потоков.

Полностью российская импортонезависимая цифровая платформа RITM³ состоит из функциональных модулей, которые применяются для анализа, планирования и управления транспортной системой на уровне региона, города или промышленного объекта. Академическая версия цифровой платформы RITM³ включает в себя базовые модули – «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Цифровой двойник» и «Геоинформационная система (ГИС)».

RITM³ применяется уже в нескольких регионах России для моделирования транспортных потоков и управления интеллектуальными транспортными системами. После обучения в вузе студенты смогут применять навыки работы с RITM³ в реальных проектах.

«Знание процессов и методов работы с цифровой платформой RITM³ поможет студентам быть готовыми к проектам и задачам, с которыми они столкнутся после окончания учебы. Это поможет им лучше интегрироваться в профессиональную среду и быть конкурентоспособными на рынке труда. Изучение передовых технологий в университете играет ключевую роль в формировании будущих специалистов и подготовке их к профессиональной деятельности», – отметил Сергей Михайлов, проректор по образовательной деятельности СПбГАСУ.

«Сотрудничество с СПбГАСУ – одним из ведущих вузов России по подготовке транспортных инженеров – дает нам возможность совместно готовить перспективных специалистов с актуальными знаниями и навыками, соответствующими требованиям рынка труда. Работа с самым современным решением на российском рынке – цифровой платформой RITM³ поможет студентам понять, как применять теоретические знания на практике и решать конкретные задачи», – сказал Владимир Швецов, генеральный директор ГК Simetra.

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