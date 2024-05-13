Более 16 тыс. рабочих мест появится на современных производствах благодаря городской программе

Благодаря реализации проектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда более 16 тыс. рабочих мест будет создано в технопарках и промышленных комплексах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Одно из преимуществ программы стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина, – это возможность размещать производство в современных технопарках и промышленных комплексах с удобной транспортной доступностью, рядом с местом проживания потенциальных сотрудников и потребителей. Благодаря строительству промышленных объектов более 16 тыс. жителей столицы смогут найти работу вблизи от дома», – сказал Максим Ликсутов.

Более 3000 рабочих мест появится в ЗелАО благодаря строительству технопарка «Алабушево» на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» и возведению четырех промышленных комплексов в районе Савелки.

Около 5000 рабочих мест создадут на производствах в ТиНАО. Там уже завершилось строительство технопарка «Крекшино» и комплекса по производству модульных зданий. В поселении Краснопахорском завершается строительство технопарка «Сенькино». Кроме того, в округе появится завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций.

В Молжаниновском районе столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда возведут технопарк и промышленный комплекс, где смогут работать более 1,5 тыс. человек.

В Южном Бутове после завершения строительства промышленного парка появится не менее 1,8 тыс. рабочих мест. Еще более 2000 человек смогут работать в двух новых производственных комплексах для предприятий пищевой и легкой промышленности на Рябиновой улице в Очаково-Матвеевском.

В Марьиной Роще за счет частных инвестиций построят промышленный комплекс в составе технопарка, а в районе Покровское-Стрешнево — завод по производству архитектурного бетона и изделий из него. Благодаря реализации этих проектов в столице появится более 2,5 тыс. рабочих мест.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы взамен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под жилищное строительство возведут в столице свыше 160 объектов, где будут созданы рабочие места», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,5 млн кв. метров недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 трлн руб. Благодаря этому появится более 210 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.