Central Properties и MБM построят склад для Ozon в Нижнем Новгороде

Central Properties – материнская компания PARUS Asset Management, участника российского рынка закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости, совместно с партнером – девелоперской группой «МБМ» – заключила соглашение о строительстве складских комплексов класса А, где Ozon, отечественная e-commerce платформа и российская интернет-компания. будет выступать арендатором. Первым проектом программы сотрудничества станет складской комплекс в Нижнем Новгороде площадью более 149 тыс. кв. м, его реализация займет около полутора лет. Объект станет крупнейшим на территории Нижнего Новгорода. Консультантом сделки между Central Properties и МБМ выступает компания NF Group. Об этом CNews сообщили представители NF Group.

Построенные складские комплексы будут «упакованы» в биржевой ЗПИФ недвижимости под управлением PARUS Asset Management, паи которого будут доступны для приобретения квалифицированным инвесторам.

На сегодня в портфеле PARUS Asset Management уже почти три года функционирует фонд «ПАРУС-ОЗОН», активом которого является производственно-логистический комплекс в Калининском районе Тверской области площадью 70 тыс. кв. м, где якорным арендатором выступает Ozon. С вводом в эксплуатацию нового объекта в Нижегородской области объем площадей, арендованных интернет-ретейлером у PARUS Asset Management утроится.

Сергей Егоров, генеральный директор Central Properties: «Мы рады, что можем поделиться этой новостью, поскольку долго к этому шли. У нас есть опыт сотрудничества с Ozon, мы хорошо понимаем друг друга и будем вместе работать над дальнейшим ростом e-commerce, самого быстрорастущего сегмента экономики. Строительство логистического комплекса в Нижнем Новгороде с последующей арендой – первая крупная сделка Central Properties в этом году, и до конца осени мы планируем выйти на подписание еще нескольких проектов, о которых мы расскажем чуть позднее».

Алексей Смердов, инвестиционный директор группы Central Properties и PARUS Asset Management: «Наше главное преимущество – уникальный опыт команды и глубокая экспертиза рынка, что позволяет приобретать или совместно с партнером строить крупные логистические комплексы класса А, арендаторами которых выступают локомотивы отечественной экономики – компании, которые всегда на слуху. За три года мы стали одним из лидеров в сегменте закрытых фондов недвижимости, на которые сегодня приходится уже более 60% всех биржевых торгов ЗПИФами недвижимости – то есть 6 из 10 приобретаемых на бирже паев – это паи фондов недвижимости под нашим управлением. Уверен, что спрос и на будущий фонд, активом которого выступит логистический центр для Ozon в Нижнем Новгороде, также будет очень высоким».

Юрий Менухов, генеральный директор ГК «МБМ»: «Мы не в первый раз работаем с Ozon, это компания, реализующая высочайший стандарт в бизнесе, можно сказать находящаяся в «технологическом авангарде. Но и у нас на сегодня богатый и успешный опыт реализации сложных и нестандартных проектов, мы, как и Ozon очень ценим время – свое и заказчика – и умеем работать качественно и в сжатые сроки».

Никита Зайцев, партнер NF Group, обращает внимание, что сделка в Нижнем Новгороде станет крупнейшей в 2024 г. в формате BTS. «Работая с Central Properties и MBM, мы реализовали ряд успешных проектов и нацелены на долгосрочное сотрудничество и новые масштабные проекты. Учитывая нулевую долю вакантных складских площадей в России, мы помогаем структурировать инвестиционные сделки для инвесторов, девелоперов и землевладельцев в единый работающий механизм». – сказал Никита Зайцев.

***

NF Group – игрок на рынке коммерческой и элитной жилой недвижимости. В настоящее время в группу компаний входят офисы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, подразделение по управлению коммерческой недвижимостью по всей России (NF PM) и представительство в Дубае (NF Group Middle East). В 2023 г. группа компаний вывела на рынок агентство NF Dom, специализирующееся на новостройках бизнес-класса и других сегментов жилой недвижимости в Москве и Московской области.