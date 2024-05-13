Молодые специалисты стали чаще рассматривать стажировки как возможность определиться с профессией

Две из трех компаний принимают молодых специалистов на стажировки. В опросе сервиса по поиску работы «SuperJob Старт карьеры» приняли участие 1000 работодателей и 1000 молодых людей до 27 лет, имеющих стажерский опыт.

68% работодателей принимают на стажировки молодых специалистов: у 27% разработаны специальные программы, у 41% — пока нет утвержденной концепции стажировок. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый второй представитель компаний, где принимаются стажеры, утверждает, что трудоустройство по итогам стажировки предлагается большинству молодых специалистов. Еще в 16% предприятий и организаций предложение о работе делают менее чем в половине случаев. В 27% компаний — лишь особо отличившимся стажерам.

Опрос россиян до 27 лет, имеющих опыт стажировок, показал, что трудоустройство после завершения стажировки случается часто: 58% получили работу, еще 19% имели все шансы, но отклонили предложение.

Молодежь стала чаще рассматривать стажировки как возможность определиться с профессией, узнать все ее плюсы и минусы (15% сегодня против 11% в 2023 г.). Но основная цель для большинства по-прежнему — получение практического опыта работы (68%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 181

Время проведения: 12 апреля – 6 мая 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов