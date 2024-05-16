BIA Technologies впервые запустит «Школу разработчиков 1С»

С 15 мая 2024 г. системный интегратор BIA Technologies объявляет о наборе участников в новый бесплатный образовательный проект, который позволит новичкам в разработке «1С» и специалистам с опытом развить свои навыки. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies .

Регистрация продлится до 12 июня 2024 г. Участников ждет небольшой тест, затем эксперты BIA Technologies проведут собеседование с претендентами, а по результатам будет укомплектована группа. Число мест на курс ограничено, поэтому пройдут только те, кто успешно справится со всеми этапами отбора. Занятия стартуют 1 июля 2024 г. и будут проходить в очной форме в офисе компании в Санкт-Петербурге. Завершится обучение в конце сентября. После успешного выполнения итогового тестового задания выпускники получат сертификат о прохождении курса.

«Школа разработчиков» рассчитана на широкий круг слушателей: подать заявку могут как новички в разработке «1С», так и те, кто имеет опыт работы с «1С». Мы тщательно подошли к подготовке курса, сделав акцент на практике, чтобы у участников была возможность повысить свои профессиональные компетенции в данной области. В течение трех месяцев они будут изучать разработку «1С» на реальных бизнес-задачах. Лучшие выпускники смогут трудоустроиться в компанию», – сказала директор департамента по работе с персоналом BIA Technologies Юлия Полякова.

Под руководством опытных разработчиков «1С »участники курса познакомятся с основами проектирования решений на платформе «1С:Предприятие 8» и рассмотрят задачи, которые выполняются с ее помощью. В программу также входят стандарты разработки и их применение, администрирование информационных баз, а также вопросы, связанные с клиент-серверной архитектурой. В конце курса учащиеся напишут полноценную информационную систему.

Добавим, BIA Technologies развивает серию образовательных инициатив по разным ИТ-специальностям. Так, в компании уже три года успешно действует бесплатная «Школа тестировщиков», позволяющая начать карьеру в этой сфере. Недавно завершился третий топок, по результатам которого 35 учеников получили сертификаты, а 16 из них присоединились к команде BIA Technologies.

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BIA Technologies — интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов. Имеет собственный Центр экспертизы в области искусственного интеллекта и математической (комбинаторной) оптимизации бизнеса, предлагает клиентам решения с использованием инструментов имитационного моделирования, интегрированного планирования и BI.